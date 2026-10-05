Guardiola se sente culpado após condenação do Manchester City

O jornal espanhol "AS" revelou que a forte reação de Pep Guardiola à condenação do Manchester City no caso das irregularidades financeiras reflete sua enorme preocupação em evitar que sua reputação ou seu legado como treinador sejam afetados pelo que ocorreu dentro do clube.

O jornal considera que não há discussão sobre a estatura de Guardiola como treinador, sendo talvez um dos técnicos mais destacados da história do futebol. No entanto, sua postura após o anúncio da condenação do Manchester City pela Premier League em 114 das 115 acusações apresentadas contra o clube parece chamativa e merece atenção.

Segundo o "AS", poucas horas se passaram desde a divulgação dos comunicados da Premier League e do Manchester City até que Guardiola se manifestasse nas redes sociais, reafirmando seu apoio ao clube que levou à glória ao longo de dez temporadas, juntando-se aos seus dirigentes e ex-jogadores na defesa da posição do clube.

O jornal também destacou que Guardiola comparecerá à partida do Manchester City contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa no dia 14 deste mês, a fim de apoiar seu antigo time durante esta fase difícil.

De acordo com o "AS", Guardiola não defende apenas o Manchester City, mas também busca proteger sua imagem e seu legado como treinador, especialmente porque esteve presente em apenas duas temporadas dos períodos considerados sob suspeita, as temporadas 2016-2017 e 2017-2018.

O jornal ressalta que o caso não envolve apenas Guardiola, mas se estende a treinadores que o antecederam no comando da equipe, como Mark Hughes, Roberto Mancini e Manuel Pellegrini, além de Brian Kidd, que também se beneficiaram dos enormes recursos financeiros proporcionados pela propriedade do clube.









Mas Guardiola, segundo a análise do "AS", parece mais sensível em relação ao caso, depois de ter seu nome associado à maior era da história do Manchester City.

O "AS" aponta que Guardiola renovou seu contrato com o Manchester City em 2024, numa época em que parecia que sua trajetória com o clube estava chegando ao fim, antes de deixá-lo em 2026, apesar de ainda restar mais um ano de contrato.

O jornal considera que o caso da investigação e da sentença permaneceu presente durante todo esse período, e que representou um fardo para o treinador espanhol, que continua empenhado em defender o clube mesmo após sua saída.

O "AS" conclui sua análise apontando o paradoxo de que Guardiola parece carregar um sentimento de culpa em relação a um caso sobre o qual ainda não sabe se é sequer responsável, mas que, ao mesmo tempo, se recusa a permitir que ele manche seu legado com o Manchester City.



