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Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images
Hussein Hamdy

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Guardiola se pronuncia sobre as notícias de que estaria prestes a assumir a seleção da Itália

P. Guardiola
Manchester City
Itália
Copa do Mundo
Espanha
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Itália

Uma nova etapa

O técnico espanhol Pep Guardiola afirmou que não pensa em voltar a treinar logo após deixar o Manchester City, desmentindo assim as especulações que o ligavam à possibilidade de assumir o comando da seleção italiana no futuro próximo.

O técnico espanhol explicou que, após quase duas décadas no mundo do treinamento, sente que chegou a hora de se afastar do futebol e se concentrar em outros aspectos de sua vida.

Guardiola disse, em declarações divulgadas pela rede “Football Italia”: “Não sinto que esteja sentindo falta de nada no plano mental”.

E acrescentou: “Comecei a treinar aos 37 anos, e toda a minha vida esteve ligada ao futebol. Agora quero descobrir a vida e sentir felicidade fazendo coisas que não tenham a ver com futebol”.

E continuou: “Adoro meu trabalho, mas chega um momento em que você sente que precisa de um tempo de descanso. Talvez um dia eu acorde e diga: ‘Bem, quero voltar a treinar’. Preciso sentir que sinto falta disso, mas não sinto isso no momento”.

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Guardiola destacou que sua prioridade neste momento é passar mais tempo com a família, especialmente com os filhos e com o pai, de 95 anos.

E concluiu: “Estou tentando entender como será minha vida. Decidi parar porque quero cuidar melhor de mim mesmo. Quero passar mais tempo com meus filhos e com meu pai, que tem 95 anos e ainda está conosco. Tenho agora 56 anos e já não sou mais jovem; por isso, a sua visão da vida muda. Ainda estou me adaptando a essa nova fase, mas as coisas estão indo bem.”

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