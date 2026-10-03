Guardiola retorna ao Manchester City com decisão ousada

Poucos meses após sua saída do Manchester City, Pep Guardiola se prepara para voltar ao estádio Etihad, mas desta vez de fora das quatro linhas, em um movimento que pode carregar muitos significados.

De acordo com o que foi noticiado pelo site francês "Foot Mercato", citando o jornal "The Express", Guardiola pretende acompanhar o confronto entre Manchester City e Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa, marcado para o estádio Etihad no dia 14 de outubro.

O retorno do técnico espanhol acontece em um momento delicado para seu antigo clube, que enfrenta os desdobramentos do caso das irregularidades financeiras, depois de ter sido recentemente condenado por cometer 114 infrações às normas financeiras da Premier League.

Apesar de o Manchester City ter apresentado um recurso oficial contra a decisão, afirmando que o veredicto incluiu "erros claros e substanciais" em relação à lei, aos princípios e aos fatos, Guardiola, segundo os relatos, escolheu ficar ao lado de sua antiga equipe e assistir à partida das arquibancadas.

O confronto diante do Paris Saint-Germain será uma ocasião especial para Guardiola, já que representa seu primeiro retorno ao estádio Etihad desde que deixou o clube após cerca de dez temporadas à frente da comissão técnica do Manchester City.







