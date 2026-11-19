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Pep Guardiola fez elogios efusivos a Jürgen Klopp. O ex-técnico de, entre outros clubes, Manchester City falou sobre ele à Bundesliga Magazine.

Guardiola e Klopp se conhecem há mais de dez anos. A rivalidade entre os dois começou na Alemanha, quando Guardiola treinava o Bayern de Munique e Klopp comandava o Borussia Dortmund.

Depois, a disputa entre os dois técnicos continuou na Inglaterra. Klopp estava à frente do Liverpool, enquanto Guardiola comandava o Manchester City.

Agora, Klopp é técnico da seleção alemã. Na última segunda-feira, ele garantiu a classificação para as quartas de final da Liga das Nações ao vencer a Holanda por 5 a 0.

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Guardiola tem certeza de que a passagem de Klopp pela DFB será um sucesso. "Jürgen vai inspirar os jogadores a adotar seu estilo de jogo, e então as coisas voltarão a melhorar."

"Ninguém pode dizer se eles vão ganhar a próxima Eurocopa ou a Copa do Mundo. Mas estou 100% convencido de que os torcedores alemães voltarão a sentir orgulho de sua seleção", prosseguiu.

"Klopp é um dos melhores do futebol. Não consigo nem expressar em palavras o quanto o admiro", continuou Guardiola.

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"Ele é o tipo de pessoa, o tipo de treinador, que torna o nosso mundo do futebol um lugar melhor. Tem carisma e é um comunicador incrivelmente bom", concluiu.