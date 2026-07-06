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Guardiola SlotImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Guardiola ou Slot na Seleção Holandesa? Driessen tem uma preferência bem clara

Países Baixos
P. Guardiola
A. Slot

Valentijn Driessen considera Pep Guardiola um candidato muito mais adequado para o cargo de técnico da Seleção Holandesa do que Arne Slot. O técnico, que está sem clube, se encaixa muito melhor na filosofia do futebol holandês, segundo a opinião expressa na revista Kick-Off.

“Se você puder contratar o Guardiola, deve sempre fazê-lo”, afirma o chefe da seção de futebol do jornal De Telegraaf ao abordar a sucessão de Ronald Koeman. “Porque ele representa plenamente a filosofia do futebol holandês.”

“Ele trabalhou por muito tempo como técnico de clube. Se você tiver que escolher entre Guardiola e Slot, terá um ícone para o seu produto nacional de exportação que é o futebol. Isso simplesmente não tem igual”, afirma Driessen, demonstrando uma clara preferência pelo técnico que deixou o Manchester City.

Driessen acha que a KNVB precisa agir muito rapidamente. “Veja os alemães, com que rapidez eles agem. Eles entram em ação imediatamente. Dizem: ‘esse é o nosso homem (Jürgen Klopp, ed.) e é por ele que vamos atrás’. Mas de Zeist não se ouve absolutamente nada.”

“Embora haja vários candidatos excelentes”, continua Driessen em sua análise. “Que de repente ficaram disponíveis, e em janeiro não estavam disponíveis de forma alguma.”

“A KNVB realmente arriscou muito naquela época. E agora isso pode muito bem dar certo. Mas não tem nada a ver com uma política bem planejada”, diz o observador da Seleção Holandesa, dando uma nota insatisfatória ao diretor de futebol de ponta, Nigel de Jong.

“Não se sabe o que eles estão fazendo nos bastidores. Talvez, depois da eliminação na Copa do Mundo, estejam trabalhando 23 horas por dia com os candidatos”, acrescenta Mike Verweij, para concluir.

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