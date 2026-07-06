Guardiola ou Slot na Seleção Holandesa? Driessen tem uma preferência bem clara

Valentijn Driessen considera Pep Guardiola um candidato muito mais adequado para o cargo de técnico da Seleção Holandesa do que Arne Slot. O técnico, que está sem clube, se encaixa muito melhor na filosofia do futebol holandês, segundo a opinião expressa na revista Kick-Off.

“Se você puder contratar o Guardiola, deve sempre fazê-lo”, afirma o chefe da seção de futebol do jornal De Telegraaf ao abordar a sucessão de Ronald Koeman. “Porque ele representa plenamente a filosofia do futebol holandês.”

“Ele trabalhou por muito tempo como técnico de clube. Se você tiver que escolher entre Guardiola e Slot, terá um ícone para o seu produto nacional de exportação que é o futebol. Isso simplesmente não tem igual”, afirma Driessen, demonstrando uma clara preferência pelo técnico que deixou o Manchester City.

Driessen acha que a KNVB precisa agir muito rapidamente. “Veja os alemães, com que rapidez eles agem. Eles entram em ação imediatamente. Dizem: ‘esse é o nosso homem (Jürgen Klopp, ed.) e é por ele que vamos atrás’. Mas de Zeist não se ouve absolutamente nada.”

“Embora haja vários candidatos excelentes”, continua Driessen em sua análise. “Que de repente ficaram disponíveis, e em janeiro não estavam disponíveis de forma alguma.”

“A KNVB realmente arriscou muito naquela época. E agora isso pode muito bem dar certo. Mas não tem nada a ver com uma política bem planejada”, diz o observador da Seleção Holandesa, dando uma nota insatisfatória ao diretor de futebol de ponta, Nigel de Jong.

“Não se sabe o que eles estão fazendo nos bastidores. Talvez, depois da eliminação na Copa do Mundo, estejam trabalhando 23 horas por dia com os candidatos”, acrescenta Mike Verweij, para concluir.