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Qual será o futuro de Pep Guardiola? Depois de se despedir do Manchester City, o técnico espanhol segue oficialmente sem contrato. Nas últimas horas, seu nome tem sido muito citado para assumir um clube da Suadi Pro League ou até mesmo a seleção principal da Arábia Saudita.

AGENTE CONFIRMA - Os rumores não foram desmentidos por seu agente de longa data, Josep Maria Orobitg. Em declaração ao jornal saudita Al-Riyadiya reproduzida pelo jornal catalão Sport, ele confirmou que Guardiola recebeu, por meio de intermediários, a oportunidade de trabalhar na Arábia Saudita: "Nos últimos dias, recebemos propostas da Arábia Saudita por meio de intermediários"

NÃO À ARÁBIA SAUDITA - Guardiola, porém, já decidiu há algum tempo fazer uma pausa após mais de dez anos ininterruptos no comando do Manchester City. Assim, embora tentado pelas propostas financeiras milionárias que recebeu da Arábia Saudita, optou mais uma vez por recusá-las e continuar sem clube. O agente Orobitg também confirmou a decisão: "Guardiola recusou todas as propostas".

TAMBÉM DISSE NÃO À ITÁLIA; VOLTA AO TRABALHO EM UM ANO - Se a recusa à Arábia Saudita se confirmar, será o segundo não importante de Guardiola a uma federação, depois daquele dado a Maldini e Leonardo nos dias em que a dupla de dirigentes havia sido escolhida para comandar a reconstrução da seleção italiana e da Federação Italiana de Futebol (FIGC). Na ocasião, Pep, embora tentado pelo projeto, não se sentiu pronto para recomeçar imediatamente, poucos dias após se despedir do City.

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RETORNO NO FIM DA TEMPORADA - Guardiola, portanto, pretende completar este ano sabático sem mudar de ideia. O agente Orobitg também confirmou isso: "Pep só começará a discutir oficialmente seu futuro a partir do início da próxima temporada".