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Riccardo Calafiori, zagueiro do Arsenal, foi recebido no Capitólio pelo prefeito Roberto Gualtieri.

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"Foi um enorme prazer recebê-lo no Capitólio. Ele é um atleta e uma pessoa extraordinária e nos enche de orgulho com suas conquistas. Exerce o papel de embaixador da nossa cidade pelo mundo, levando o nome de Roma de forma positiva ao Reino Unido." Foi o que disse o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, após receber no Capitólio o zagueiro do Arsenal e da seleção italiana, Riccardo Calafiori.

O jogador recebeu uma placa em homenagem ao seu papel de embaixador da cidade pelo mundo. "Meu colega Mamdami (prefeito de Nova York, nota da redação), que é um grande torcedor do Arsenal, vai ficar com inveja. Quando nos encontramos, conversamos sobre isso, e ele sabe muito bem quem é Riccardo."

Depois, Calafiori falou: "Obrigado por esse reconhecimento. Procuro sempre representar minha cidade no exterior. Sinto falta de casa, mas voltar é sempre emocionante." O zagueiro entregou uma camisa do Arsenal ao prefeito. Em seguida, os dois tiraram uma foto diante da loba capitolina. Houve tempo ainda para um momento fora da programação: a assembleia foi interrompida para que Calafiori, apresentado por Gualtieri, fizesse uma saudação.