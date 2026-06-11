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Japan v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport
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Grupo da Tunísia... Terceiro vírus atinge a seleção japonesa antes da Copa do Mundo

Países Baixos x Japão
Países Baixos
Japão
Copa do Mundo
W. Endo
Tunísia
Países Baixos
Japão
EUA
Tunísia

O que acontece com os Samurais antes do confronto continental?

Os contratempos continuam a assolar a seleção japonesa antes da Copa do Mundo de 2026, após a confirmação da ausência de um de seus principais astros.

A seleção japonesa está no Grupo E da Copa do Mundo, que conta com Tunísia, Suécia e Holanda.

O novo golpe para o Japão é a exclusão de Wataru Endo, capitão da seleção “Samurai”, da lista de convocados para a Copa do Mundo, devido a uma lesão muscular que o afeta.

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Com base nisso, Hajime Moriyasu, técnico da seleção japonesa, decidiu convocar Shuto Machino para compensar sua ausência na Copa do Mundo.

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E essa não foi a única lesão que atingiu o “Computador” japonês antes da Copa do Mundo, já que Kaoru Mitoma, estrela do Brighton inglês, ficará de fora devido a uma ruptura no músculo posterior, e Takumi Minamino, jogador do Monaco francês, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado.

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