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O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe no confronto com o Nice, neste sábado, pelo Campeonato Francês. Sua estrela sofreu uma forte lesão no joelho direito e precisou deixar o campo de maca, aos prantos.

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O francês Désiré Doué se lesionou aos 41 minutos, quando caiu no gramado durante um ataque. Ele pisou na bola de forma errada, e seu joelho direito se torceu de maneira preocupante, sem contato direto com nenhum jogador do Nice.

O lance provocou desespero entre os companheiros, enquanto os gritos de dor ecoavam pelo Allianz Riviera, em meio ao temor de que o jogador tivesse sofrido uma lesão grave.

Doué havia marcado o segundo gol do Paris Saint-Germain aos 32 minutos, completando a virada do time parisiense na partida, antes que a alegria se transformasse em uma cena dolorosa com a queda, poucos minutos depois.

O jogador demonstrava sinais de dor intensa e cobriu o rosto com as mãos enquanto era retirado do campo de maca, em uma cena que aumentou a preocupação sobre a natureza da lesão e o possível tempo de afastamento.

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Até o momento, não há confirmação oficial sobre o diagnóstico médico nem sobre a gravidade da lesão do ponta francês, mas as imagens que registraram o momento da queda e a forma como o joelho se torceu, além da dificuldade para deixar o campo, geraram grande preocupação no clube parisiense. Ferran Torres entrou no lugar de Doué, que não tinha mais condições de seguir na partida e aguarda a realização dos exames médicos necessários para determinar a extensão do problema.

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A lesão de Doué chega em um momento difícil para o Paris Saint-Germain, que pode perder mais um jogador importante poucas semanas depois de o georgiano Khvicha Kvaratskhelia sofrer uma lesão grave no joelho direito.

Kvaratskhelia se machucou no confronto com o Barcelona, em 20 de outubro, que terminou com vitória do time espanhol por 4 a 2, e depois foi submetido a uma cirurgia.

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A lesão de Kvaratskhelia já havia preocupado a comissão técnica em relação às opções ofensivas disponíveis. Com a possibilidade de Doué ficar fora por um longo período, caso os exames confirmem a gravidade da lesão, a equipe pode enfrentar uma nova crise nas pontas, sobretudo porque o jogador francês é uma das peças importantes do elenco.

Ainda assim, o tempo de afastamento segue indefinido, e não é possível cravar a natureza da lesão antes da divulgação dos resultados dos exames médicos e do anúncio oficial do clube.