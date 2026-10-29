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Antoine Griezmann marcou um gol e deu assistência para outro, e o Orlando City abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo no Soldier Field. Robert Lewandowski chegou perto de diminuir a diferença, mas foram Jonathan Bamba e Maren Haile-Selassie que garantiram a reação do Chicago Fire e o empate em 2 a 2.

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O futebol raramente segue o roteiro até o apito final. No Soldier Field, o Orlando City parecia ter escrito um primeiro tempo de eficiência implacável, mas o Chicago Fire mudou a história depois do intervalo. Foi uma noite de contrastes: a precisão dos visitantes acabou encontrando a persistência dos donos da casa.

Griezmann comanda o Orlando, que marca cedo

O Orlando precisou de apenas seis minutos para superar a defesa do Chicago. Iván Angulo balançou a rede após passe de Antoine Griezmann, que participou da jogada desde o início. O Chicago teve a maior parte da posse de bola e as melhores chances, mas parecia vulnerável sempre que o Orlando avançava.

Griezmann passou de garçom a artilheiro aos 35 minutos. Ao receber a bola fora da área, bateu com efeito e superou Chris Brady para ampliar a vantagem para 2 a 0. O lance começou com Vinícius Nogueira. Com a assistência para Angulo, Griezmann havia chegado à 12ª partida consecutiva na MLS com participação em gol, igualando o recorde do clube estabelecido por Martín Ojeda em 2025.

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Lewandowski para na trave enquanto Chicago busca reação

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Robert Lewandowski foi o jogador mais perigoso do Chicago no primeiro tempo. Escalado no ataque, teve duas chances claras nos primeiros 20 minutos: uma cabeçada que não deu em nada e uma bicicleta espetacular que acertou a trave. Sem marcar havia quase dois meses, o atacante polonês terminou a etapa frustrado. Apesar de controlar boa parte do jogo, o Chicago foi para o intervalo perdendo por dois gols.

Bamba inicia a reação

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Gregg Berhalter colocou Jonathan Bamba no lugar de Sergio Oregel no intervalo, e a mudança funcionou. O Chicago empurrou o Orlando para seu campo de defesa e diminuiu a desvantagem aos 57 minutos. Bamba marcou após assistência de Leonardo Barroso, e o estádio ganhou vida.

Haile-Selassie empata

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O empate veio aos 69 minutos. Bamba, que participou dos dois gols, deu o passe para Maren Haile-Selassie marcar e fazer 2 a 2. O Chicago terminou com 58% de posse de bola e mais que o dobro das finalizações do Orlando. Lewandowski teve outra chance aos 65 minutos, mas não conseguiu aproveitá-la.

Um resultado justo para os dois lados

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O Orlando não recuou após o empate, mas o Chicago manteve a pressão na reta final. David Brekalo, do Orlando, recebeu cartão amarelo aos 76 minutos, e nenhum dos dois times conseguiu marcar o gol da vitória.

Com o ponto, o Chicago permanece em quarto lugar na Conferência Leste, com dois jogos restantes. O Orlando ampliou sua sequência invicta para cinco partidas e está perto de garantir uma vaga nos playoffs. Para o Orlando, foi uma oportunidade perdida de conquistar mais. Para o Chicago, um empate que teve gosto de vitória depois de como foi o primeiro tempo.