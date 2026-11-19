Compartilhar Siga GOAL no Google

Jérôme Rothen, ex-jogador do Paris Saint-Germain e comentarista francês, fez um apelo polêmico às estrelas do futebol mundial para que se mobilizem contra Gianni Infantino, presidente da Fifa. Ele pediu que os grandes jogadores se unam e usem sua influência para promover uma mudança no comando da entidade, chegando até a organizar uma greve coletiva que poderia forçá-lo a deixar o cargo.

Publicidade

As declarações de Rothen surgem às vésperas da eleição para a presidência da Fifa, marcada para 18 de março de 2027, em Rabat, capital do Marrocos, na qual Infantino se prepara para disputar um novo mandato. Ele comanda a entidade desde fevereiro de 2016 e passou a enfrentar desafios em relação ao futuro de sua liderança na Fifa.

A eleição aguardada tem movimentações de vários lados para enfrentar Infantino, lideradas por Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que entrou na disputa com o apoio da Uefa depois de obter o respaldo das federações europeias, numa tentativa de apresentar uma alternativa ao atual presidente da Fifa.

O japonês Kozo Tashima, presidente honorário da Associação de Futebol do Japão, também anunciou sua candidatura ao cargo e se mostrou disposto a conversar com Diallo sobre uma possível coordenação entre os dois. Já o suíço Ramon Vega, ex-jogador do Tottenham, apareceu entre os nomes que manifestaram o desejo de disputar a presidência da Fifa com Infantino.

Em meio a essas movimentações, Rothen considera que a mudança no comando da Fifa não deve se limitar à disputa entre os candidatos ou às articulações das federações nacionais, mas precisa envolver os próprios jogadores, por serem a parte mais ligada ao esporte e a mais capaz de influenciar seu futuro, sobretudo as estrelas que têm popularidade mundial e grande influência.

Publicidade Publicidade

Em seu programa "Rothen s'enflamme", na rádio RMC, Rothen afirmou que não consegue derrubar Infantino sozinho, mas acredita que os grandes jogadores do futebol mundial são capazes de desencadear uma mobilização ampla. Ele citou nomes do porte de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé como alguns dos rostos mais destacados que poderiam liderar essa iniciativa.

Tópicos relacionados

O comentarista francês acrescentou que as estrelas do futebol ocupam uma posição excepcional dentro do esporte e que, por isso, unificar suas posições poderia lhes dar muita força diante da administração da Fifa. Ele ressaltou que o futebol, essencialmente, pertence aos jogadores e que não é aceitável que continuem distantes das decisões que afetam o futuro deles e o das competições das quais participam.

Rothen foi além de simplesmente pedir a divulgação de comunicados ou críticas públicas e convocou os jogadores a adotarem uma atitude prática, deixando de jogar futebol. Para ele, organizar uma greve coletiva de 15 dias poderia representar um meio de pressão eficaz sobre o comando da Fifa e obrigar os dirigentes a tratar com seriedade as reivindicações das estrelas.

Publicidade

Ele explicou que a paralisação dos jogadores por um curto período, se feita de forma coletiva e organizada, colocaria o futebol mundial diante de uma situação diferente, devido ao impacto direto da ausência das estrelas nas competições. Isso, segundo ele, poderia levar os responsáveis a rever a forma como o esporte é administrado e as decisões tomadas no âmbito da Fifa.

Rothen também fez duras críticas a Infantino, acusando-o de priorizar os interesses comerciais e a arrecadação de dinheiro em detrimento dos jogadores, e alertou que a saúde e o futuro do futebol estão em risco, na sua visão, diante da contínua polêmica sobre a forma de administrar a Fifa e as decisões tomadas por seu presidente.

Publicidade

As declarações acontecem num momento em que Infantino foi alvo de críticas por uma proposta anterior de abrir espaço para investidores do setor privado participarem de uma entidade comercial ligada às receitas dos torneios da Fifa. A proposta provocou ampla oposição antes de ser abandonada e se tornou um dos principais temas que aprofundaram as divergências entre o comando da Fifa e diversos atores do futebol, sobretudo na Europa.

Rothen concluiu reforçando que a união dos grandes jogadores é o caminho que ele considera capaz de provocar uma mudança real e enfatizou que parar de jogar por 15 dias seria uma mensagem difícil de ignorar, num momento em que as atenções se voltam para a próxima eleição presidencial da Fifa e para as posições e novas alianças que ela revelará sobre o futuro de Infantino à frente da entidade.