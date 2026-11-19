Compartilhar Siga GOAL no Google

Jérôme Rothen, ex-jogador do Paris Saint-Germain e comunicador francês, fez um apelo provocador às estrelas do futebol mundial para que se mobilizem contra Gianni Infantino, presidente da Fifa. Ele pede que os grandes jogadores se unam e usem sua influência para promover uma mudança no comando da entidade, chegando até a organizar uma greve coletiva que poderia forçá-lo a deixar o cargo.

Publicidade

Jérôme Rothen, ex-jogador do Paris Saint-Germain e comunicador francês, fez um apelo provocador às estrelas do futebol mundial para que se mobilizem contra Gianni Infantino, presidente da Fifa. Ele pede que os grandes jogadores se unam e usem sua influência para promover uma mudança no comando da entidade, chegando até a organizar uma greve coletiva que poderia forçá-lo a deixar o cargo.

As declarações de Rothen ocorrem com a aproximação da eleição presidencial da Fifa, marcada para 18 de março de 2027 em Rabat, capital do Marrocos, na qual Infantino se prepara para disputar um novo mandato. Ele preside a entidade desde fevereiro de 2016 e passou a enfrentar desafios relacionados ao futuro de sua liderança.

A eleição já movimenta diversos lados interessados em desafiar Infantino. À frente deles está Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que entrou na disputa com o apoio da Uefa, após obter o respaldo das federações europeias, numa tentativa de apresentar uma alternativa ao atual presidente da Fifa.

O japonês Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, também anunciou sua candidatura ao cargo e se mostrou disposto a conversar com Diallo sobre uma possível coordenação entre os dois. Já o suíço Ramon Vega, ex-jogador do Tottenham, surgiu entre os nomes que manifestaram o desejo de enfrentar Infantino na disputa pela presidência da entidade.

Publicidade Publicidade

Em meio a essas movimentações, Rothen avalia que a mudança no comando da Fifa não deve se limitar à disputa entre os candidatos ou às articulações das federações nacionais, mas precisa envolver os próprios jogadores, por serem a parte mais ligada ao jogo e com maior capacidade de influenciar o seu futuro, sobretudo as estrelas que têm popularidade global e grande influência.

Tópicos relacionados

Em seu programa "Rothen s'enflamme", na rádio RMC, Rothen afirmou que não consegue derrubar Infantino sozinho, mas acredita que os grandes jogadores do futebol mundial são capazes de iniciar uma ampla mobilização. Ele citou nomes do porte de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé como algumas das figuras mais proeminentes que poderiam liderar a iniciativa.

O comunicador francês acrescentou que as estrelas do futebol ocupam uma posição excepcional dentro do esporte e, portanto, unificar suas posições poderia lhes dar muita força diante da direção da Fifa. Ele ressaltou que o futebol pertence, essencialmente, aos jogadores e que não é aceitável que eles continuem distantes das decisões que afetam o seu futuro e o das competições de que participam.

Publicidade

Rothen foi além de simplesmente pedir comunicados ou críticas públicas e convocou os jogadores a adotar uma postura prática, parando de jogar futebol. Para ele, uma greve coletiva de 15 dias poderia representar um meio de pressão eficaz sobre o comando da Fifa e obrigar os dirigentes a tratar com seriedade as reivindicações das estrelas.

Ele explicou que uma paralisação dos jogadores por um curto período, se feita de forma coletiva e organizada, colocaria o futebol mundial diante de uma situação diferente, devido ao impacto direto da ausência das estrelas nas competições. Isso, segundo ele, poderia levar os responsáveis a rever a forma como o esporte é administrado e as decisões tomadas no âmbito da Fifa.

Publicidade

Rothen também fez duras críticas a Infantino, acusando-o de priorizar os interesses comerciais e o lucro em detrimento dos jogadores, e alertou que a saúde e o futuro do futebol estão em risco, na sua visão, em meio à polêmica contínua sobre a forma como a Fifa é conduzida e as decisões tomadas por seu presidente.

As declarações chegam num momento em que Infantino foi alvo de críticas por uma proposta anterior de abrir espaço para que investidores privados participassem de uma entidade comercial ligada às receitas dos torneios da Fifa. A ideia gerou ampla oposição antes de ser abandonada e se tornou um dos principais temas que ampliaram as divergências entre o comando da entidade e diversos atores do futebol, especialmente na Europa.

Publicidade

Rothen concluiu reforçando que a união dos grandes jogadores é o caminho que considera capaz de provocar uma mudança real e destacou que parar de jogar por 15 dias seria uma mensagem difícil de ignorar, num momento em que as atenções se voltam para a próxima eleição presidencial da Fifa e para as posições e alianças que ela revelará sobre o futuro de Infantino à frente da entidade.