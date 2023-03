Grêmio x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (24), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Eldorado do Sul, o Grêmio recebe o Santos na noite desta sexta-feira (24), às 20h (de Brasília), em Eldorado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de derrota, o Grêmio acabou ficando na quinta posição do grupo B, com 6 pontos. O Tricolor quer se impor em casa para se manter próximo dos líderes. Do outro lado, o Santos é o segundo colocado, com 7 pontos. O Peixe quer engatar a segunda vitória consecutiva para tentar encerrar a rodada na liderança.

Prováveis escalações

Grêmio: Arthur, João Pedro, Pedro Clemente, Mila, Rubens, Ronald, Lucas Kawan, Jefinho, Viery, Nathan e Cuiabano.

Santos: João Victor, Samuel, Kevin, Fernando, André, Bernardo, Rodrigo, Weslley, Gustabo, Kevyson e Balão.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques.

Quando é?