Grêmio define a contratação do meia atacante Campaz, do Tolima

O Grêmio acertou os últimos detalhes que faltavam para efetivar a contratação em definitivo do meia atacante Jamínton Campaz, de 21 anos. Em uma chamada de vídeo, realizada no início da noite desta sexta-feira, as direções de Grêmio e Tolima definiram os valores finais a serem pagos, com o Grêmio adquirindo 100% dos direitos econômicos do jogador, comprando 80% do Tolima e 20% que pertenciam aos familiares de Campaz.

O valor da negociação ficará em quatro milhões de dólares, mais gatilhos estabelecidos em contrato, que poderão aumentar o valor a ser recebido pelo clube colombiano.

Como a negociação entre os clubes já vinha acontecendo há mais de dez dias, o jogador ficou de fora dos últimos jogos do Tolima, pelo Campeonato Colombiano.

Nas próximas horas, a direção gremista vai enviar as garantias bancárias do pagamento para o Tolima e o anúncio da contratação de Jaminton Campaz deverá ocorrer ainda neste final de semana.

O acerto entre o jogador e o Grêmio já foi definido e Campaz é aguardado em Porto Alegre na próxima segunda-feira, para realizar exames clínicos e assinatura de contrato.

O tricolor gaúcho venceu a concorrência de times do mundo árabe e da Europa, que tinham interesse em contratar o jovem meia colombiano.

Considerado uma das maiores revelações do futebol de seu país, Campaz já figura com frequência nas convocações para defender a seleção colombiana.