Grandes preocupações no Ajax: "Surgem dúvidas sobre sua condição física"

Wim Kieft acredita que o Ajax está preocupado com Marcos Leonardo, como afirma em sua coluna para o De Telegraaf. O atacante, que chegou do Al-Hilal no último verão por 20 milhões de euros, ainda não deixou uma impressão inesquecível em Kieft.
Marcos Leonardo chegou a Amsterdã no último verão por pouco menos de 20 milhões de euros. Até agora, o brasileiro marcou duas vezes em 13 jogos pelo clube de Amsterdã.
Na última quinta-feira, contra a Atalanta (vitória por 2 a 0), o atacante de 23 anos também foi escalado como titular pelo técnico Míchel Sánchez. Mais uma vez, apesar de ter uma grande chance, não marcou.
Ele acabou substituído por Tolu Arokodore após pouco mais de 70 minutos de jogo. O nigeriano marcou o primeiro gol da partida e deu a assistência para Abdellah Ouazane fazer o segundo.
"Isso não ajuda Marcos Leonardo. Tolu entra e marca logo de cara. Vão continuar a protegê-lo, mas, ao mesmo tempo, vão se perguntar por que ele rende tão pouco por esse valor", começa Kieft.
Na noite de quinta-feira, Marcos Leonardo explicou por que não aparenta estar em forma. "Passei um mês no Brasil durante o verão", disse ele à câmera da Ziggo Sport.
Kieft não aceita a explicação. "Alguém que terminou a temporada passada em forma precisa mesmo de meses para recuperar a forma na nova temporada? Agora surgem dúvidas sobre sua condição física, porque estamos quase em novembro e, a essa altura, você já deveria estar no auge da forma."