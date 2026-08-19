A partida entre Paris Saint-Germain e Rennes, marcada para a noite de domingo pela rodada de abertura do Campeonato Francês, teve uma mudança repentina de local, depois que se decidiu transferi-la do estádio Parc des Princes para o estádio do Rennes, devido às más condições do gramado do estádio parisiense.

Estava previsto que o Paris Saint-Germain recebesse o Rennes na noite de domingo em um dos primeiros grandes confrontos da nova temporada do Campeonato Francês, mas a forte onda de calor que atingiu a capital francesa causou grandes danos ao gramado do Parc des Princes, o que colocou em dúvida a realização da partida na data e no local originais.

De acordo com a rede RMC, a Liga de Futebol Francês tinha diante de si duas opções caso se confirmasse a impossibilidade de uso do gramado do estádio: adiar a partida para uma data posterior, ou transferi-la para o estádio do Rennes e realizá-la na data marcada.

Após analisar as opções disponíveis, optou-se pela segunda solução, de modo que a partida será disputada em Rennes na noite de domingo.

Paris não encontrou um estádio alternativo

Segundo a RMC, o Paris Saint-Germain tentou encontrar um estádio alternativo na região da Île-de-France, mas não conseguiu localizar um estádio adequado para receber o confronto.

Diante disso, o clube parisiense entrou em contato com os dirigentes do Rennes para verificar a possibilidade de realizar a partida no estádio deste último, pedido que foi aceito pelo clube dono da casa, apesar de a decisão lhe impor arranjos logísticos e organizacionais complexos em pouco tempo.

O Rennes preferia evitar o adiamento da partida, especialmente porque isso aumentaria a sobrecarga do calendário da equipe, diante de seus compromissos europeus e da preparação para a nova temporada.

Possíveis prejuízos financeiros e organizacionais

A transferência da partida para Rennes impõe grandes desafios ao clube francês, que terá de reorganizar o processo de venda de ingressos, os espaços de hospitalidade e de personalidades importantes, além do impacto da decisão sobre os detentores de ingressos de temporada, que podem não conseguir comparecer ao jogo.

Também será preciso lidar com os custos já assumidos pelo clube na preparação para disputar a partida em Paris, incluindo arranjos de viagem, hospedagem e outras despesas logísticas.

A partida de volta também será disputada em Rennes?

A maior polêmica continua relacionada ao destino da partida de volta entre as duas equipes.

O Rennes afirma que o ocorrido não representa uma "troca" oficial das partidas de ida e volta, mas apenas a transferência da partida de ida para o seu estádio como solução emergencial devido à impossibilidade de uso do gramado do estádio do Paris Saint-Germain.

Com base nisso, o Rennes considera que a partida de volta deve ser disputada em seu estádio conforme originalmente previsto, de acordo com os regulamentos da Liga de Futebol Francês, e que a transferência da partida de domingo não significa automaticamente a adoção de uma troca oficial entre os confrontos de ida e volta.

Espera-se que a comissão de competições da Liga de Futebol Francês analise a situação e tome a decisão final sobre a questão, enquanto o Rennes pretende defender seus direitos e preservar o direito de receber a partida de volta como estava previsto no calendário original.

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