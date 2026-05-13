Grandes notícias da Inglaterra sobre o futuro de Michael Carrick no Manchester United

O Manchester United entrará em negociações em breve com Michael Carrick para a contratação definitiva como técnico principal. É o que informa a Sky Sports. De acordo com a emissora, o gigante inglês deseja manter o técnico interino no comando da equipe também na próxima temporada.

Segundo a mídia inglesa, as conversas ainda não começaram, mas estão prestes a acontecer. Ainda antes da última partida da temporada, fora de casa contra o Brighton, ambas as partes se reunirão para discutir o assunto.

Carrick foi nomeado no início de janeiro como sucessor de Rúben Amorim. O português registrou nesta temporada, em vinte partidas, apenas oito vitórias, sofreu cinco derrotas e empatou sete vezes. Isso resultou em sua saída antecipada, após a qual foi substituído por Darren Fletcher em algumas partidas.

O ex-jogador da seleção, de 44 anos, está se saindo significativamente melhor. Em suas quinze partidas no comando, Carrick conseguiu vencer nada menos que dez, o que permitiu ao United dar uma grande arrancada na competição.

Carrick estreou-se como técnico principal com uma bela vitória por 2 a 0 no clássico contra o Manchester City. Uma semana depois, veio mais uma bela vitória, desta vez fora de casa contra o Arsenal. No Emirates, o placar ficou em 2 a 3 para a equipe de Carrick.

No início da 22ª rodada, momento em que Carrick assumiu o comando, o United ainda estava em sétimo lugar na Premier League. Alguns meses depois, o clube garantiu o terceiro lugar e, com isso, a classificação para a Liga dos Campeões.

O United ainda tem dois jogos pela frente. Neste fim de semana, o Nottingham Forest será o adversário no Old Trafford, seguido pelo último jogo da temporada, em 24 de maio, contra o Brighton.