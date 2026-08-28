Grandes confrontos para o NEC na fase de liga da Europa League

O NEC conhece os adversários na fase de liga da Liga Europa. Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicósia, NK Celje, Levski Sofia e Arabat são os oponentes. A primeira partida será disputada em 16 ou 17 de setembro.

O clube de Nijmegen entrou no sorteio nesta sexta-feira a partir do Pote 4. O NEC sabia de antemão que enfrentaria oito adversários diferentes: dois de cada pote. Desses dois duelos, um será disputado em casa e o outro fora. Um encontro com o FC Twente estava descartado, já que clubes do mesmo país não podem ser emparelhados.

Os maiores nomes estavam no Pote 1. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiacos, Real Sociedad e Olympique Marseille foram colocados no pote principal.

O NEC estava no Pote 4 ao lado de TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia e Ararat Armenia.

Do Pote 1 saíram Benfica e Juventus. Dinamo Zagreb e Stade Rennes são oriundos do Pote 2, com Omonia Nicósia e NK Celje vindos do Pote 3. Levski Sofia e Arabat são os últimos oponentes do Pote 4.

Em quais datas o NEC joga na Liga Europa?

A fase de liga começa em 16 e 17 de setembro. Depois, haverá rodadas em 15 de outubro, 22 de outubro, 5 de novembro, 26 de novembro e 10 de dezembro. Após a pausa de inverno, as duas últimas partidas estão marcadas para 21 de janeiro e 28 de janeiro. Ainda não se sabe, na noite de quinta-feira, qual adversário o NEC enfrentará em cada data. A UEFA divulgará a tabela definitiva, incluindo as datas exatas das partidas e os horários de início, até sábado, 29 de agosto.

Os times que terminarem entre o 1º e o 8º lugar se classificam diretamente para as oitavas de final. Os colocados entre o 9º e o 24º lugar disputarão uma fase intermediária. Já os times entre o 25º e o 36º lugar serão eliminados e também não cairão para a Conference League.

Os adversários do NEC na Liga Europa: Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicósia, NK Celje, Levski Sofia e Arabat