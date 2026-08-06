O Barcelona avança na disputa por Rodri. O especialista em mercado da bola Matteo Moretto escreve que os catalães chegaram a um acordo pessoal com o campeão mundial de trinta anos.

Por muito tempo, Rodri, nascido em Madri, esteve aberto a uma ida para o Real Madrid. No entanto, o interesse não foi recíproco durante muito tempo, e ele perdeu a paciência e decidiu se abrir ao Barcelona.

O clube agora conseguiu chegar muito rapidamente a um acordo com Rodri, cujo contrato com o City vai até meados de 2027. Os ingleses querem 80 milhões de euros, mas estariam dispostos a conversar a partir de 60 milhões de euros.

"O clube também lhe deu garantias em relação às negociações com a entidade inglesa", escreve Moretto. "Nas próximas horas, o Barça fará contato oficial com o City."

Rodri liderou a Espanha no verão passado, como capitão, ao título mundial. Alguns de seus companheiros em La Roja ajudaram a convencer Rodri a escolher o Spotify Camp Nou para o próximo passo da carreira.

Fabrizio Romano acrescenta, porém, que o Barcelona segue atento a movimentações do Real Madrid. Los Blancos se dedicou principalmente, nas últimas semanas, à contratação do atacante Yan Diomandé, do RB Leipzig.

Rodri passou pelas categorias de base do Atlético de Madrid, mas despontou no Villarreal. Em 2018, voltou ao Atleti, antes de ser vendido ao City em 2019 e se transformar ali em um meio-campista de nível absoluto de classe mundial.