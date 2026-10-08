O clima segue pesado no Real Madrid, segundo a rádio Cadena SER. O ambiente continua tão gelado quanto há cinco meses.
Kylian Mbappé tem grande responsabilidade na turbulência que reina atualmente no Real Madrid. A superestrela francesa está lesionada no momento, mas foi flagrada pedalando nos Alpes com a namorada, Ester Expósito.
José Mourinho deu uma bronca daquelas em Mbappé no retorno dele a Madri. O técnico português está furioso com o passeio de bicicleta de seu atacante.
No mês passado, ele ainda reclamou que “um jogador do Real Madrid é sempre um jogador do Real Madrid, mesmo quando está de folga”. Mourinho enfatizou, por isso, que esquiar e pedalar são “inadmissíveis”.
Além disso, o clima no vestiário do Real Madrid continua gelado. Nem mesmo Mourinho conseguiu mudar isso.
Segundo o jornalista Anton Meana, recentemente até voltou a acontecer um confronto físico entre dois jogadores não identificados.
Na temporada passada, Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde saíram no braço. Este último chegou até a desfalcar o Real Madrid por algumas partidas.