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imago-sport-1083582236.jpgSports Press Photo
Bart DHanis
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Grande tensão no Real Madrid: Mourinho está furioso com Mbappé; clima é muito tenso

Real Madrid

O clima segue pesado no Real Madrid, segundo a rádio Cadena SER. O ambiente continua tão gelado quanto há cinco meses.

Kylian Mbappé tem grande responsabilidade na turbulência que reina atualmente no Real Madrid. A superestrela francesa está lesionada no momento, mas foi flagrada pedalando nos Alpes com a namorada, Ester Expósito.

José Mourinho deu uma bronca daquelas em Mbappé no retorno dele a Madri. O técnico português está furioso com o passeio de bicicleta de seu atacante.

No mês passado, ele ainda reclamou que “um jogador do Real Madrid é sempre um jogador do Real Madrid, mesmo quando está de folga”. Mourinho enfatizou, por isso, que esquiar e pedalar são “inadmissíveis”.

Além disso, o clima no vestiário do Real Madrid continua gelado. Nem mesmo Mourinho conseguiu mudar isso.

Segundo o jornalista Anton Meana, recentemente até voltou a acontecer um confronto físico entre dois jogadores não identificados.

Na temporada passada, Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde saíram no braço. Este último chegou até a desfalcar o Real Madrid por algumas partidas.

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