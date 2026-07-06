Grande surpresa... O Real Madrid contrata oficialmente um técnico catalão!

O Real Madrid, da Espanha, anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação de Pedro Martínez como novo técnico da equipe de basquete, substituindo o italiano Sergio Scariolo, que foi demitido após uma temporada desastrosa, sem nenhum título.

O canal de TV do Real Madrid informou que o técnico catalão, nascido em Barcelona em 1961, assinou um contrato de três anos, válido até a temporada 2028-2029, depois que o clube pagou a cláusula de rescisão no valor de 1,2 milhão de euros para contratá-lo do Valencia Basket.

A demissão de Scariolo ocorreu após uma temporada desastrosa, na qual o time do Real Madrid perdeu a final da EuroLiga para o Olympiacos, a Copa do Rei da Espanha para o Basquete e a Supercopa da Espanha para o Valencia, e nas quartas de final da Liga Espanhola para o Tenerife, marcando a primeira vez desde 2011 que o Real Madrid não conquistou nenhum título.

Martínez é considerado um dos maiores treinadores da história do basquete espanhol, com uma trajetória de 35 anos desde sua estreia no time da Juvenutut na temporada 1989-1990, passando por dez clubes diferentes, entre eles Estudiantes, Basquete, Gran Canaria e Manresa.

O técnico catalão obteve um sucesso notável com o Valencia Basket nas duas últimas temporadas, levando a equipe ao segundo lugar na Liga Europeia, com 25 vitórias e 13 derrotas, e garantindo, pela primeira vez na história do clube, a classificação para as semifinais, após uma virada histórica nas quartas de final, passando de uma derrota por 0 a 2 para uma vitória por 3 a 2 sobre o Panathinaikos.

Em sua primeira entrevista ao canal de TV do Real Madrid, Martínez disse: “É uma grande honra para mim fazer parte do Real Madrid. Todo técnico do mundo sonha em estar em um clube como este, com seus altos padrões e capacidade de competir em todas as competições”.

E acrescentou: “Conheço a história deste clube de tradição e darei o meu melhor para estar à altura da responsabilidade deixada pelos profissionais que me antecederam neste clube”.

O novo técnico revelou sua filosofia de treinamento, dizendo: “Prefiro uma defesa ativa e eficaz e valorizo a circulação da bola. Acredito que o jogo de passes seja extremamente importante, assim como que cada jogador sinta sua importância, em uma equipe que tenha um ritmo harmonioso e jogue sem medo”.

Ele destacou que a chave está em construir o projeto com base em “uma combinação equilibrada de jogadores jovens e experientes”, acrescentando: “Os jogadores experientes possuem excelentes qualidades de liderança, e há alguns jogadores na equipe que provaram isso com mérito; além disso, precisamos de jogadores jovens cheios de energia e ambição para alcançar os mais altos níveis”.

A contratação de Martínez pelo Real Madrid foi uma surpresa total, já que ninguém esperava que ele deixasse o Valencia após conquistar o título da La Liga com o time, mas a oportunidade de treinar um dos gigantes da Euroliga mudou o rumo dos acontecimentos.

O time real anseia por virar a página de uma temporada desastrosa e dar início a um novo projeto que abrange tudo, desde a diretoria — com a saída de Sergio Rodríguez e Martíns Pussis e o retorno de Juan Carlos Sánchez e Alberto Herreros — até a comissão técnica, com a nomeação de Martínez, em uma tentativa de recuperar o domínio europeu perdido.