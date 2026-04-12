Grande surpresa... O árbitro da partida entre Al-Nasr e Al-Akhdoud ignorou a expulsão de Sadio Mané!

Os erros de arbitragem continuam a marcar o clima da Liga Profissional Roshen, depois que a partida entre Al-Nasr e Al-Akhdoud, disputada no último sábado, foi palco de uma das jogadas mais polêmicas.

O Al-Nasr conquistou uma vitória importante sobre o Al-Akhdoud, por 2 a 0, na 28ª rodada da Liga Profissional Roshen.

Aos 50 minutos do segundo tempo, houve uma entrada violenta do senegalês Sadio Mané na perna de um jogador do Al-Akhdoud, mas o árbitro não mostrou nenhum cartão ao astro do Al-Nasr.

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Sobre essa jogada, o ex-árbitro egípcio Jamal Al-Ghandour afirmou, em declarações ao programa “Al-Muntasif”, que o árbitro ignorou a necessidade de mostrar o cartão vermelho ao jogador do Al-Nasr, Sadio Mané.

Al-Ghandour esclareceu que a entrada foi forte e imprudente na altura do joelho do adversário, o que, em sua opinião, exigia a exibição imediata do cartão vermelho sem hesitação, ressaltando que a decisão não foi tomada da forma correta, mesmo sem a marcação de um cartão amarelo na jogada.

Ele concluiu suas declarações afirmando que o que aconteceu é, em sua opinião, um erro de arbitragem evidente, e que a situação deveria ter sido tratada com mais precisão e firmeza. Apesar da liderança... o técnico do Al-Nassr saudita critica duramente a arbitragem!