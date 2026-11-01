Parece que o astro egípcio Mohamed Salah, jogador do Trabzonspor, está prestes a viver uma surpresa excepcional na Turquia, depois que relatos da imprensa revelaram movimentações para conceder-lhe a cidadania turca.

O jornalista Mohamed Al-Qaoud, correspondente da rede "BBC", revelou, por meio de sua conta oficial na rede social "Facebook", os detalhes dessas movimentações, afirmando que há uma tendência de conceder ao astro egípcio a cidadania turca.

Al-Qaoud disse: "Soube que Mohamed Salah vai obter a cidadania turca, além de sua esposa e seus três filhos. Salah receberá a Ordem do Estado por Serviço Distinto em uma grande cerimônia, e também será homenageado em alto nível, depois de ter contribuído para um grande salto nos âmbitos esportivo e turístico em tempo recorde".

Essas notícias surgem no momento em que Mohamed Salah dá continuidade à sua trajetória com o Trabzonspor, depois de participar da vitória de sua equipe sobre o Gaziantep pelo placar de 2 a 0, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Turco.

Essa vitória contribuiu para fortalecer a posição do Trabzonspor entre as equipes da ponta, elevando sua pontuação para 22 pontos na terceira colocação da tabela de classificação, mantendo a perseguição ao líder Galatasaray, a apenas três pontos de distância.

Entre o brilho dentro das quatro linhas e as notícias que circulam sobre a cidadania e a homenagem oficial, parece que Mohamed Salah pode estar prestes a viver uma fase excepcional em sua experiência turca, caso essas movimentações se confirmem oficialmente.