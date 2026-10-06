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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Grande surpresa: Cristiano Ronaldo condena a si mesmo!

Portugal
Al-Nassr
R. Carvalho
C. Ronaldo
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

O que aconteceu?

A crise de Cristiano Ronaldo com a seleção de Portugal continua dominando os holofotes, apesar de a equipe ter conseguido o aproveitamento perfeito durante a data Fifa e garantido a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Uefa, em meio à expectativa sobre o que o capitão da seleção revelará dos detalhes da crise e de sua própria versão dos acontecimentos.

O jornal português "A Bola" revelou um episódio que remonta a 2011, quando ocorreu uma situação semelhante, ao decidir o zagueiro português Ricardo Carvalho deixar a concentração da seleção após ter sido excluído da escalação titular, num incidente no qual interveio Ronaldo, que tinha então apenas 26 anos.

Paulo Bento, o técnico de Portugal na época, havia preferido escalar Pepe no lugar de Carvalho, apesar de este último ser companheiro de Ronaldo no Real Madrid, além de Pepe ter disputado a partida mesmo sem ter treinado antes por conta de alguns problemas físicos.

Dias após o episódio, Carvalho narrou os detalhes do que aconteceu, dizendo: "Quando voltei do treino, me senti desrespeitado. Senti como se eu não fosse desejado, me fizeram sentir isso".

E acrescentou: "Cheguei ao meu quarto e nem troquei de roupa. Não foi nada premeditado, eu estava apenas furioso e não falei com ninguém. Esse foi meu grande erro, nem me passou pela cabeça. Eu estava muito confuso naquele momento".

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09 de out. de 2026

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Naquela ocasião, Ronaldo tentou acalmar a situação, afirmando que o lugar de qualquer jogador na seleção não é garantido, e disse: "Ninguém tem seu lugar garantido na seleção. Quem estiver em sua melhor forma e for escolhido pelo treinador vai jogar".

Meses depois, o capitão de Portugal voltou a comentar o episódio de Carvalho, dizendo: "Carvalho errou, mas todos nós erramos".

A história ganha uma importância especial diante da crise atual, depois que Jorge Jesus e vários companheiros de Ronaldo, além de Pedro Proença, tentaram contato com ele após a partida contra a Noruega no estádio do Dragão, enquanto o jogador manteve silêncio e se limitou a afirmar que revelará sua versão no momento oportuno.

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