O francês Paul Pogba, jogador do Monaco, sofreu mais um revés, que representa um duro golpe antes do início da nova temporada.

O jornal "AS" afirmou que o meio-campista francês não completou a sessão de treinos de hoje com o Monaco na Inglaterra. Durante sua participação em um coletivo reduzido, o campeão da Copa do Mundo de 2018 sentiu dores na coxa esquerda.

Este não é o momento ideal para uma lesão de Pogba, que disputou apenas 45 minutos na pré-temporada. Ele começou a treinar com a equipe no fim da semana passada, mas agora sofre com um revés.

Na temporada passada, Pogba disputou apenas seis partidas com o Monaco, sofrendo com diversas lesões e ficando de fora de grande parte da temporada.

Diante da falta de clareza sobre sua condição física após o fim do período de festas, Thiago Scuro, diretor-geral do clube, declarou que a pré-temporada seria uma oportunidade para avaliar o jogador francês.

Pogba tem 33 anos e, após sua suspensão por doping, enfrenta um futuro incerto. Ele viveu o auge de sua carreira depois da Copa do Mundo de 2018, torneio no qual foi peça fundamental da seleção francesa.

Após a Copa do Mundo, a trajetória de Pogba caiu de forma notável. Ele permaneceu no Manchester United até a temporada 2021-2022 e depois retornou à Juventus em uma transferência gratuita.

Sua chegada à Itália não ocorreu como planejado. Em agosto de 2022, seu irmão alegou que o meio-campista teria contratado um feiticeiro para prejudicar Mbappé.

Dois anos depois, Mathias Pogba foi condenado a um ano de prisão por extorsão contra o irmão.

Em 2024, Paul Pogba foi condenado a uma suspensão de quatro anos por doping. O jogador francês só recebeu más notícias.

Ainda assim, o tempo de sua suspensão foi reduzido e, em 2025, ele voltou a disputar uma partida de futebol.