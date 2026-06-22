Grande preocupação: partida da Copa do Mundo provavelmente começará horas depois do previsto

A partida entre França e Iraque poderá ser disputada mais tarde do que o horário previsto (23h, horário da Holanda), segundo informam a RMC Sport e o L’Équipe. Isso porque está prevista uma tempestade na Filadélfia.

Na noite de segunda-feira, França e Iraque se enfrentam na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida está marcada para as 23h, horário da Holanda, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

No entanto, estações meteorológicas nos Estados Unidos prevêem condições climáticas adversas antes e durante a partida, com raios e ventos fortes. Há a possibilidade de a partida ser adiada.

Assim como na Copa do Mundo de Clubes do verão passado, o Protocolo de Tempestade será acionado. Isso significa que jogadores e torcedores deverão permanecer em locais fechados por pelo menos meia hora caso haja queda de raios em um raio de 13 quilômetros.

Na Copa do Mundo de Clubes, algumas partidas ficaram paralisadas por horas devido a tempestades. Um cenário que também poderia se repetir na noite de segunda-feira.



