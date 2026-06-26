Grande preocupação na seleção da Inglaterra: jogador titular sofre lesão e fica fora da partida

Reece James ficou fora da seleção da Inglaterra devido a uma lesão, segundo informa o The Guardian. O zagueiro perderá pelo menos duas partidas dos Three Lions nesta Copa do Mundo.

James sofreu uma lesão no tendão da coxa durante um treino. Trata-se de uma lesão leve, já que ele ficará fora de ação por cerca de uma semana.

A ausência de James é uma péssima notícia para o técnico Thomas Tuchel. O lateral-direito do Chelsea foi titular nas duas primeiras partidas da fase de grupos contra a Croácia (4 a 2) e Gana (0 a 0).

O fato de James ter se lesionado é ainda mais preocupante porque Tuchel já havia perdido o lateral-direito Toni Livramento. Travoh Chalobah é a única opção que resta agora no elenco.

James, portanto, perderá de qualquer forma a última partida da Inglaterra na fase de grupos contra o Panamá. Se a Inglaterra terminar em primeiro lugar, ele também terá que ficar de fora da partida da próxima fase contra o Senegal, conforme está definido atualmente.