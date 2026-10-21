Grande preocupação com Kvaratskhelia! Astro do PSG pode ter sofrido uma lesão terrível

Segundo o L'Equipe, há um sério temor de que o craque georgiano tenha rompido o ligamento cruzado. De acordo com o jornal, a situação é "muito tensa".

Kvaratskhelia torceu o joelho após quase uma hora de jogo, em uma entrada leal de Xavi Espart, do Barcelona, e caiu de maneira brusca no gramado. Depois, não conseguiu deixar o campo por conta própria. Precisou de apoio para ir ao vestiário e mal conseguia apoiar a perna afetada.

Poucos segundos antes, o capitão Marquinhos já havia sofrido uma lesão em uma disputa com Anhtony Gordon e sinalizado ao técnico Luis Enrique que não poderia continuar. Em seguida, houve uma substituição dupla.

Dembele também ficará muito tempo fora no PSG?

O astro do PSG Dembele já havia se machucado no primeiro tempo, aos 19 minutos. O atual melhor jogador do mundo se lesionou durante uma disputa de corrida, sem contato direto com o adversário. Depois de acelerar, o atacante parou de repente e levou a mão à coxa esquerda. Ele provavelmente corre o risco de ficar afastado por um período mais longo devido a uma lesão muscular.

As câmeras flagraram Dembele com uma expressão de dor, e logo ficou claro que ele não poderia continuar. Para o PSG, a lesão do campeão mundial de 2018 também é uma péssima notícia, já que ele vinha novamente em excelente fase. Nesta temporada, marcou quatro gols e deu seis assistências em dez jogos oficiais. O jogador de 29 anos somou seis participações em gols em apenas duas partidas da Champions League e teve atuação de destaque na vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na semana passada.

O Barcelona também teve ao menos um jogador lesionado: Dani Olmo, de 28 anos, ex-Leipzig, se machucou em uma disputa com Vitinha no meio-campo. Hansi Flick precisou fazer a substituição após apenas 26 minutos, com Fermin Lopez entrando no lugar de Olmo.

Apesar dos muitos desfalques por lesão, o atual campeão da Champions League acabou vencendo o duelo contra os catalães, que até então estavam invictos e em grande fase. Depois que Lamine Yamal marcou o gol do empate por 2 a 2 perto do fim, Vitinha e Fabian deram os toques finais a uma partida emocionante. Com três vitórias em três jogos, o PSG divide atualmente com o Liverpool a liderança da tabela da fase de liga da Champions League.

No próximo domingo, o PSG terá o grande jogo contra o líder da Ligue 1, Olympique Lyon. Na Champions League, o Paris enfrenta o Villarreal no início de novembro.

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