Grande preocupação com Daley Blind: "Não é algo das últimas semanas. Isso já vem acontecendo há mais tempo"

A lesão nas costas de Daley Blind tem relação com um nervo e já vem de muito tempo, revelou o podcast Kale en Kokkie, que teve Hedwiges Maduro como convidado.

Blind voltou ao Ajax no último verão pela segunda vez, para sua terceira passagem por Amsterdã. Ele reencontrou o técnico Míchel, que conhecia dos tempos de Girona.

Blind começou de forma promissora sua terceira passagem e logo deu as diretrizes nos treinamentos. Pouco depois, sofreu uma lesão nas costas, o que faz com que já esteja fora de combate há algumas semanas.

A rapidez com que Blind poderá voltar aos gramados segue incerta. Segundo Kale, Kokkie e Maduro, trata-se de um problema que já afeta o zagueiro há mais tempo.

“Essa lesão nas costas do Blind é algo que já vem de muito mais tempo. Não é algo das últimas semanas”, revelou Kale.

“Tem a ver com um nervo”, sabe Maduro. “Isso é sempre complicado. Berghuis teve exatamente a mesma coisa na temporada passada. Ele ficou fora por muito tempo”, acrescentou o ex-jogador do Ajax.

Blind disputou ao todo 337 partidas com a camisa do Ajax. Foi campeão holandês sete vezes e conquistou a Copa da Holanda em duas oportunidades.