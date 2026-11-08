Grande polêmica: clássico coloca Al-Buraikan em crise antes de embate com Salem Al-Dawsari

A definição da data do clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr gerou polêmica, após colocar Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli e um dos principais candidatos ao prêmio de melhor jogador da Ásia em 2026, diante de uma agenda apertada, na qual apenas algumas horas separam seu compromisso continental do confronto aguardado, em um momento que pode impor um desafio adicional ao jogador.

As atenções se voltam para a capital malaia, Kuala Lumpur, na quinta-feira, 19 de novembro, onde será realizada a cerimônia de premiação da Confederação Asiática de Futebol, que terá Al-Buraikan disputando o prêmio individual mais importante do continente, ao lado de Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal e da seleção saudita, e do iraniano Alireza Beiranvand.

Mas o paradoxo é que Al-Buraikan terá de retornar rapidamente ao reino, já que o Al-Ahli se prepara para enfrentar o Al-Nassr na sexta-feira, 20 de novembro, no clássico adiado da nona rodada da Roshn League, ou seja, menos de 24 horas após a cerimônia de premiação, o que levantou dúvidas sobre a adequação desse horário.

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A delicadeza da situação aumenta com a presença de Salem Al-Dawsari na lista de concorrentes ao prêmio, já que a disputa entre os dois astros sauditas carrega uma importância especial, diante da busca de cada um pelo reconhecimento continental, enquanto Al-Buraikan se vê diante de dois compromissos consecutivos, o primeiro em Kuala Lumpur e o segundo com a camisa do Al-Ahli contra o Al-Nassr.

E as dúvidas não se limitam apenas à possibilidade de o jogador comparecer à cerimônia, mas se estendem ao horário de seu retorno da Malásia e ao tempo que terá para descanso e preparação antes do clássico, especialmente porque a viagem internacional e o curto intervalo de tempo podem afetar sua prontidão para a partida.

E, entre a ambição de Al-Buraikan de disputar o prêmio de melhor jogador da Ásia e a necessidade do Al-Ahli de contar com seus serviços no confronto contra o Al-Nassr, a tabela de jogos suscita polêmica sobre o quanto se leva em conta os compromissos dos jogadores com as competições continentais, principalmente quando se trata de um confronto de apelo popular do tamanho do clássico.