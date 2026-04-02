David Møller Wolfe levou uma forte pancada durante a janela de convocatórias. O lateral-esquerdo norueguês levou uma cotovelada sob o olho durante o amistoso contra a Suíça (0 a 0), o que causou grande pânico no companheiro de equipe Andreas Schjelderup. Ele pensou, de fato, que Møller Wolfe tivesse perdido o olho.

Aos 75 minutos, o ex-zagueiro do AZ levou uma cotovelada na maçã do rosto esquerda, o que causou muito sangramento. Schjelderup correu até ele e entrou em pânico.

“Vi muito sangue e um corte abaixo do olho dele. Pensei: o que diabos é isso? Achei que ele tivesse perdido o olho”, disse Schjelderup em entrevista ao Dagbladet.

No fim das contas, parecia ser um corte profundo. Isso foi percebido pelo companheiro de equipe Kristoffer Ajer, que conseguiu acalmar o lateral-esquerdo do Wolverhampton Wanderers.

Schjelderup, que marcou um gol contra a Holanda na semana passada, diz que, daqui em diante, reagirá de maneira diferente a situações como essa. “Talvez eu deva acalmá-lo um pouco mais da próxima vez e não reagir de forma tão exagerada. Eu entendo que ele estava irritado.”

Møller Wolfe também se manifestou e disse que foi contagiado pelo pânico do atacante do SL Benfica. “Schjelderup veio até mim e gritou imediatamente para a comissão técnica que o médico precisava entrar em campo.”

O Wolverhampton não tem jogo marcado para o próximo fim de semana, o que permite que Møller Wolfe se recupere tranquilamente no lanterna da Premier League. Os Wolves jogam na sexta-feira, 10 de abril, contra o West Ham United na Premier League.