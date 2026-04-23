Grande notícia: Dennis te Kloese deixa o Feyenoord a partir de 1º de julho

Dennis te Kloese deixará o Feyenoord a partir de 1º de julho, segundo noticiou o Algemeen Dagblad nesta quinta-feira. O diretor-geral, que também era o responsável final pela política técnica do clube, decidiu buscar um novo desafio.

O dirigente de 51 anos e o Conselho Fiscal do Feyenoord chegaram, de comum acordo, à conclusão de que, após 4,5 anos, é benéfico para ambas as partes seguirem caminhos diferentes.

O Feyenoord contratou Te Kloese no final de 2021 com a missão de profissionalizar ainda mais o clube como diretor geral.

Após a saída do diretor técnico Frank Arnesen, Te Kloese assumiu também a pasta técnica. Devido a diversos acontecimentos nas últimas janelas de transferências, à contratação de Robin van Persie e aos resultados abaixo do esperado na atual temporada, a pressão externa sobre ele aumentou.

O Feyenoord enfrenta uma tarefa gigantesca. Com a saída de Te Kloese, o clube de Roterdã precisa buscar um candidato adequado tanto para o cargo de diretor geral quanto para o de diretor técnico.

O Feyenoord já havia conversado anteriormente com Kees van Wonderen sobre um cargo como diretor técnico, mas isso não deu certo devido a uma divergência de opiniões com Van Persie.

Monterrey

Na manhã de quinta-feira, Te Kloese foi associado pelo Marca ao clube mexicano Monterrey. Ele mesmo reagiu imediatamente a esse boato.

O dirigente negou categoricamente que haja algo concreto em andamento. “Estou focado no Feyenoord e em terminar bem a temporada; não há nada acontecendo e mantenho o foco no clube, como deve e precisa ser”, disse Te Kloese à ESPN.