Grande mistério em torno de Sami Ouaissa: PSV fará novo exame médico

Sami Ouaissa terá de passar por novos exames no PSV, segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. O atacante ainda não tem condições de jogar pelo clube.

Na segunda-feira da semana passada, Ouaissa disputou um tempo pelo Jong PSV na derrota por 1 a 0 para o FC Dordrecht.

Nesta semana, o jogador, nascido em Limburgo, viajaria com o time de aspirantes para a Inglaterra. O Jong PSV enfrentou o Ipswich Town na tarde de terça-feira, pela Premier League International Cup.

Ouaissa, porém, ficou fora da lista de relacionados. A partida contra o Ipswich era vista justamente como a última etapa antes de seu retorno ao time principal.

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Não está claro o que acontece com Ouaissa. O PSV fará novos exames médicos no ponta-direita. No momento, ainda não há informações sobre a situação do jogador.

O PSV contratou Ouaissa junto ao NEC no verão passado por nove milhões de euros. Ele ainda não entrou em campo pelo clube de Eindhoven.

Sam Lammers também continua sem condições de jogo. A previsão era de que o atacante se recuperasse de uma lesão em poucas semanas, mas ele segue afastado dos gramados.