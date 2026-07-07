Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
YamalGetty Images
Siep Engelen

Traduzido por

Grande mistério da Copa do Mundo em torno de Lamine Yamal: “O pesadelo se repete”

Copa do Mundo
Espanha
L. Yamal

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane: todos eles estão demonstrando seu melhor nível nesta Copa do Mundo. No entanto, há um nome que, apesar do forte desempenho de sua equipe, está ficando um pouco para trás: Lamine Yamal.

A situação é tal que a mídia espanhola começa a se preocupar seriamente. Durante a vitória por 0 a 1 sobre Portugal na segunda-feira, Yamal foi completamente neutralizado por Nuno Mendes, e quando o lateral-esquerdo precisou sair de campo devido a uma lesão, o desempenho de Yamal também não melhorou. 

“O pesadelo se repete”, diz a manchete do jornal espanhol AS, possivelmente referindo-se a um confronto anterior entre Mendes e Yamal na Liga dos Campeões, no qual o espanhol também saiu em desvantagem. 

“O jogador mais decisivo da equipe enfrentou seu adversário mais difícil. Diante do impressionante Nuno Mendes, o atacante de Mataró ficou em um nível em que mal conseguiu se destacar. Seu duelo com o melhor lateral-esquerdo do mundo foi algo para se esquecer rapidamente”, escreve o jornal espanhol El País.

“Na verdade, Yamal só conseguiu se livrar da marcação de Mendes por meio de jogadas combinadas. No entanto, de modo geral, ele não conseguiu abalar de verdade a defesa portuguesa, liderada por Rúben Dias. Nem mesmo quando Mendes teve que sair de campo devido a uma lesão.”

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Bélgica crest
Bélgica
BÉL

Na Espanha, espera-se, pelo menos, que Yamal recupere rapidamente sua melhor forma, pois a fase decisiva da Copa do Mundo está se aproximando. Nas quartas de final, a Bélgica aguarda, e nas semifinais o adversário poderá ser a França ou o Marrocos. 

Para a mídia espanhola, o desempenho decepcionante de Yamal é um “mistério”, embora a preparação do superastro de 18 anos, naturalmente, não tenha sido a ideal. Yamal chegou a perder o primeiro jogo da Copa do Mundo devido a uma lesão muscular.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google