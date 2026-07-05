“Grande high five, temos 5 Copas do Mundo”: torcedores brasileiros provocam a Argentina

Deixando as formalidades de lado, esses torcedores brasileiros tinham uma mensagem ousada para seus maiores rivais, que veio acompanhada de uma lição de história que eles mal precisaram concluir.

Um grupo de torcedores brasileiros passou pela FanZone da GOAL na Copa do Mundo de 2026 e foi questionado se tinha algo a dizer à Argentina. Como brasileiros, eles não resistiram a dar uma alfinetada sutil — e extremamente batida — na hora.

“Grande High Five”

Quando um repórter da GOAL perguntou diretamente se tinham alguma mensagem para enviar aos seus rivais de longa data, os torcedores não demoraram muito para encontrar a piada.

“Um grande high five para a Argentina, porque a gente tem cinco Copas do Mundo, sabe?”, disse um torcedor, já rindo antes mesmo que a pergunta seguinte fosse feita.

É o tipo de provocação que faz parte dessa rivalidade há décadas — baseada em estatísticas, impassível e difícil de contestar. O Brasil continua sendo a nação mais condecorada da história da Copa do Mundo, com cinco estrelas no escudo, desde o primeiro título em 1958 até o quinto em 2002. A Argentina tem três, sendo o mais recente no Catar em 2022, quando Lionel Messi finalmente colocou as mãos no troféu.

“Pergunte a eles”

Quando questionados sobre exatamente quantos títulos seus rivais poderiam ostentar em resposta, os torcedores nem sequer fingiram saber — ou se importar.

“E eles têm?”, perguntou o repórter.

“Não sei, pergunte a eles”, veio a resposta, seguida de mais risadas.

É uma troca de palavras bem-humorada, mas a história por trás da piada é real. A rivalidade entre Brasil e Argentina está entre as mais acirradas do futebol mundial, e ambas as nações chegaram à Copa do Mundo de 2026 com planos concretos de aumentar suas coleções de títulos.