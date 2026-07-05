Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP
Watch GOAL's FanZone at Tiktok!
Tegar Paramartha

Traduzido por

“Grande high five, temos 5 Copas do Mundo”: torcedores brasileiros provocam a Argentina

GOAL's FanZone
Brasil
Copa do Mundo
Argentina

Um “high five” amigável veio acompanhado de um lembrete não tão amigável: os torcedores brasileiros sabem exatamente quantas estrelas há na camisa do time.

Deixando as formalidades de lado, esses torcedores brasileiros tinham uma mensagem ousada para seus maiores rivais, que veio acompanhada de uma lição de história que eles mal precisaram concluir.

Um grupo de torcedores brasileiros passou pela FanZone da GOAL na Copa do Mundo de 2026 e foi questionado se tinha algo a dizer à Argentina. Como brasileiros, eles não resistiram a dar uma alfinetada sutil — e extremamente batida — na hora.

“Grande High Five”

Quando um repórter da GOAL perguntou diretamente se tinham alguma mensagem para enviar aos seus rivais de longa data, os torcedores não demoraram muito para encontrar a piada.

“Um grande high five para a Argentina, porque a gente tem cinco Copas do Mundo, sabe?”, disse um torcedor, já rindo antes mesmo que a pergunta seguinte fosse feita.

É o tipo de provocação que faz parte dessa rivalidade há décadas — baseada em estatísticas, impassível e difícil de contestar. O Brasil continua sendo a nação mais condecorada da história da Copa do Mundo, com cinco estrelas no escudo, desde o primeiro título em 1958 até o quinto em 2002. A Argentina tem três, sendo o mais recente no Catar em 2022, quando Lionel Messi finalmente colocou as mãos no troféu.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Noruega crest
Noruega
NOR
Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Egito crest
Egito
EGY

“Pergunte a eles”

@goalfanzone

Brazil have five World Cups, what do Argentina have? 🤷‍♂️ #football #worldcup #fifaworldcup #brazil #argentina

♬ original sound - GOAL's FanZone

Quando questionados sobre exatamente quantos títulos seus rivais poderiam ostentar em resposta, os torcedores nem sequer fingiram saber — ou se importar.

“E eles têm?”, perguntou o repórter.

“Não sei, pergunte a eles”, veio a resposta, seguida de mais risadas.

É uma troca de palavras bem-humorada, mas a história por trás da piada é real. A rivalidade entre Brasil e Argentina está entre as mais acirradas do futebol mundial, e ambas as nações chegaram à Copa do Mundo de 2026 com planos concretos de aumentar suas coleções de títulos.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google