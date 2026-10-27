Grande enrascada: nova escalada da China contra Mbappé

O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, foi proibido de publicar na plataforma Xiaohongshu, uma das mais populares redes sociais da China, em meio à crise instaurada entre as duas partes.

A conta vinculada ao nome do atacante do Real Madrid foi suspensa nesta terça-feira sob a acusação de "violação das diretrizes do fórum", segundo informou a rede francesa "Foot Mercato".

Essa situação enfraquece a presença do capitão da seleção francesa no mercado chinês, onde as redes sociais desempenham um papel central em sua comunicação e em suas parcerias comerciais.

A medida disciplinar surge em meio a uma ampla polêmica após a publicação de um vídeo em que Mbappé aparece fazendo piada sobre Mao Tsé-Tung, o antigo líder chinês.

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Diversas marcas chinesas já decidiram suspender suas parcerias com o jogador francês, enquanto o governo chinês condenou oficialmente sua conduta.

Para além da imagem do jogador francês, esse caso pode lhe custar valiosas receitas de patrocínio em um mercado extremamente lucrativo.

Mbappé havia publicado hoje um comunicado de desculpas no qual afirmou: "Durante uma entrevista realizada recentemente, comentei sobre uma imagem minha, mas meu comentário não foi feliz, e agora percebo que feriu os sentimentos de muitas pessoas na China e das comunidades chinesas ao redor do mundo".

E acrescentou: "Peço desculpas a todos que foram incomodados por minhas palavras, pois essa não foi em absoluto a minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e expresso meu sincero pesar".



