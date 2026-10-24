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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Filippo Cataldo
Traduzido por

Grande debate sobre o gol: quem realmente marcou o 982º gol da carreira de Cristiano Ronaldo?

C. Ronaldo
Al-Nassr

Cristiano Ronaldo marcou seu 982º gol na carreira na vitória do Al-Nassr por 3 a 1 sobre o Al-Faisali, fora de casa. Ao menos é o que consta na súmula oficial da partida. Grandes provedores de dados, porém, discordam. Julguem vocês mesmos!


Na Saudi Pro League, quase tudo gira atualmente em torno de uma pergunta: quando Cristiano Ronaldo alcançará seu grande objetivo e chegará à marca de 1.000 gols na carreira? Na vitória mais recente do Al-Nassr, por 3 a 1 sobre o Al-Faisaly, na sexta-feira, o jogador de 41 anos ficou oficialmente um passo mais perto dessa meta. Após um cruzamento preciso de falta de seu compatriota Joao Felix, Ronaldo subiu mais alto que todos e mandou a bola para o gol aos 49 minutos, fazendo 2 a 0 naquele momento.

Logo após o gol, CR7 fez sua comemoração característica, o "Siu", e foi festejado pelos companheiros.

Mas Ronaldo foi mesmo o autor do gol? Há motivos para duvidar. Mesmo depois de assistir várias vezes ao lance, também divulgado pela liga saudita nas redes sociais, não é possível afirmar com certeza se a cabeça de Ronaldo chegou a tocar na bola. E, mesmo que tenha tocado, parece ter sido o defensor Andrei Girotto quem deu à bola o impulso decisivo.

Mas julguem por si mesmos:


Ao contrário da liga, a Opta, referência em estatísticas, classificou o lance como gol contra do defensor. Muitos torcedores nas redes sociais também consideraram que não foi Ronaldo, mas Girotto, quem marcou o suposto 982º gol da carreira do português. Ronaldo, porém, consta como autor do gol na súmula, e o gol é oficialmente atribuído a ele.

Turbulências fora de campo

O debate sobre seu 982º gol ocorre em uma fase já turbulenta da carreira de Ronaldo. Durante a pausa para os jogos das seleções, o capitão deixou a seleção portuguesa depois de ser relegado ao banco de reservas e de discutir com o técnico Jorge Jesus. Ronaldo afirma que Jesus não cumpriu o que havia sido combinado. A reação da federação FPF veio rapidamente, mas foi surpreendentemente branda. O astro terá de pagar 255 euros por ter violado o regulamento disciplinar, uma quantia de caráter mais simbólico diante de seu salário astronômico na Arábia Saudita.

Críticos classificaram a punição, combinada com uma suspensão de 30 dias que coincide quase inteiramente com um período sem jogos de seleções, como "ridícula". Ronaldo já havia pedido desculpas por seu comportamento.


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