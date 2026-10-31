Grande contratação do Feyenoord é detonada na ESPN

Mario Been fez duras críticas a Tjark Ernst após o empate do Feyenoord por 1 a 1 com o Fortuna Sittard. O goleiro viu Shiloh ’t Zand marcar o gol de empate e, segundo o analista da ESPN, poderia ter feito muito mais para evitar o gol sofrido. Been também questionou a decisão do Feyenoord de levar o goleiro alemão ao De Kuip no verão passado.

O Feyenoord contratou Ernst do Hertha BSC por cinco milhões de euros no verão passado, para substituir Timon Wellenreuther, que havia deixado o clube. Desde então, o alemão de 23 anos é o goleiro titular do time de Roterdã, mas ainda não convenceu Been. O ex-treinador do Feyenoord considera que Ernst não esteve bem no gol de empate marcado pelo Fortuna no fim da partida.

"Vendo por trás do gol, acho que o goleiro poderia ter feito muito mais do que fez", afirmou Been à ESPN ao rever o lance. O analista criticou principalmente a maneira como Ernst foi na bola. "Ele não mergulha de verdade, simplesmente cai."

"Acho que dá para dar mais um passo e, talvez, alcançar mais longe do que ele alcançou. Nunca joguei como goleiro, mas aquilo pareceu mais uma queda do que um passo seguido de um mergulho na bola", disse Been.

As críticas de Been não se limitam à atuação de Ernst contra o Fortuna Sittard. "Ainda tenho dúvidas sobre ele como goleiro", afirmou o ex-treinador do Feyenoord. "Principalmente para o nível que o Feyenoord almeja."

Embora Ernst tenha evitado o gol que colocaria o Fortuna à frente por 2 a 1 com uma defesa importante na reta final, em finalização do reserva Sven Simons, Been considera que o goleiro ainda mostra pouco. "Ele ainda não me convenceu. Fez uma defesa excelente naquela última bola, mas o gol entrou com facilidade demais", disse o analista.

Been, porém, não quer que suas críticas se transformem em uma perseguição pessoal ao goleiro alemão. "Mais uma vez, isso não deve virar uma perseguição a Ernst, mas ele ainda não garantiu pontos ao Feyenoord", ressaltou.

O ex-treinador do Feyenoord também questionou por que o clube de Roterdã não escolheu um goleiro holandês. "Não entendo por que é preciso buscar goleiros no exterior quando há jogadores como Branderhorst e Drommel na Holanda", afirmou Been, que também citou Nick Olij (PSV) e Etienne Vaessen (FC Groningen) como alternativas. "Há muitos goleiros que me impressionam. E aí o Feyenoord aparece com Ernst."