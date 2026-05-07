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Mats DeijlIMAGO
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Grande confiança em Mats Deijl: “Não me surpreenderia se ele se tornasse capitão do Feyenoord em breve”

Feyenoord
Go Ahead Eagles
M. Deijl
J. De Busser

Jari De Busser está impressionado com Mats Deijl. Os dois jogaram juntos por um ano e meio no Go Ahead Eagles, e no inverno passado Deijl foi transferido para o Feyenoord.

Em entrevista à Voetbal International, De Busser relembra, entre outras coisas, o papel que Deijl desempenhava na equipe do Go Ahead. Segundo o goleiro, Deijl era “o cimento”. “Por isso, foi difícil quando ele se foi.”

“Eu o admirava. O Mats é tão calmo e articulado. Ele está sempre de olho em tudo, sabe como se divertir e te deixa à vontade à sua maneira. Ele foi muito importante para mim.”

“Um capitão sem muito blá-blá-blá. Não me surpreenderia se ele também fosse nomeado capitão do Feyenoord em breve. Achei uma pena que ele tenha saído e foi uma perda para nós na segunda metade da temporada.”

De Busser não está impressionado apenas com Deijl como jogador, mas talvez ainda mais com ele como pessoa. “Mats é um excelente lateral, mas, acima de tudo, a sua saída foi uma perda a nível humano. Perdemos um líder e alguém que tinha vivido tudo aqui.”

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“Não me interpretem mal, todos ficaram muito felizes por ele e entenderam perfeitamente que ele fosse embora. Foi um passo fantástico que ele mereceu totalmente.”

Deijl mudou-se, portanto, para o Feyenoord em janeiro deste ano. Pelo time de Roterdã, ele disputou até agora doze partidas oficiais. De Busser ainda está sob contrato com o Go Ahead. Considerando que seu contrato expira no próximo ano, é bem possível que ele já faça uma transferência neste verão.

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