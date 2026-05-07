Grande confiança em Mats Deijl: “Não me surpreenderia se ele se tornasse capitão do Feyenoord em breve”

Jari De Busser está impressionado com Mats Deijl. Os dois jogaram juntos por um ano e meio no Go Ahead Eagles, e no inverno passado Deijl foi transferido para o Feyenoord.

Em entrevista à Voetbal International, De Busser relembra, entre outras coisas, o papel que Deijl desempenhava na equipe do Go Ahead. Segundo o goleiro, Deijl era “o cimento”. “Por isso, foi difícil quando ele se foi.”

“Eu o admirava. O Mats é tão calmo e articulado. Ele está sempre de olho em tudo, sabe como se divertir e te deixa à vontade à sua maneira. Ele foi muito importante para mim.”

“Um capitão sem muito blá-blá-blá. Não me surpreenderia se ele também fosse nomeado capitão do Feyenoord em breve. Achei uma pena que ele tenha saído e foi uma perda para nós na segunda metade da temporada.”

De Busser não está impressionado apenas com Deijl como jogador, mas talvez ainda mais com ele como pessoa. “Mats é um excelente lateral, mas, acima de tudo, a sua saída foi uma perda a nível humano. Perdemos um líder e alguém que tinha vivido tudo aqui.”

“Não me interpretem mal, todos ficaram muito felizes por ele e entenderam perfeitamente que ele fosse embora. Foi um passo fantástico que ele mereceu totalmente.”

Deijl mudou-se, portanto, para o Feyenoord em janeiro deste ano. Pelo time de Roterdã, ele disputou até agora doze partidas oficiais. De Busser ainda está sob contrato com o Go Ahead. Considerando que seu contrato expira no próximo ano, é bem possível que ele já faça uma transferência neste verão.