"Grande clube inglês consulta o FC Porto sobre Francesco Farioli"

O Chelsea consultou o FC Porto sobre a contratação de Francesco Farioli, segundo informou o jornalista italiano Nicolo Schira na manhã deste domingo. No entanto, as chances de o técnico deixar Portugal são mínimas.

Farioli foi contratado pelo FC Porto no verão passado, após seu contrato com o Ajax ter sido rescindido de comum acordo. O jovem técnico tem causado tanta impressão em seu novo time que seu contrato foi prorrogado até meados de 2028.

Os clubes que quiserem contratar Farioli terão que pagar uma quantia elevada por seus serviços. O FC Porto incluiu uma cláusula de rescisão de vinte milhões de euros no contrato.

Com quatro partidas ainda por disputar, o FC Porto está prestes a conquistar o campeonato em Portugal. A equipe lidera a tabela e tem quatro pontos a mais que o segundo colocado, o Benfica, além de ter disputado uma partida a menos.

Segundo Schira, Farioli tem muita confiança no projeto do FC Porto, e não está certo que ele queira deixar o clube.

O Chelsea está em busca de um novo técnico, após a demissão de Liam Rosenior no início desta semana. Ele ficou apenas quatro meses no comando dos Blues.