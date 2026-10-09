'Grande clube da Premier League quer contratar Frenkie de Jong neste inverno'

Frenkie de Jong está na mira do Chelsea, informa o jornal espanhol Diario SPORT. O futuro do meio-campista no Barcelona é incerto, segundo o periódico. O Chelsea quer aproveitar a situação.

De Jong está sob contrato com o Barcelona desde 2019. Na época, o armador foi contratado junto ao Ajax por 86 milhões de euros.

Desde então, ele disputou quase 300 partidas pela equipe principal do clube e foi recompensado com a braçadeira de capitão.

No verão passado, ele sofreu uma lesão no joelho durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Os médicos do Barça queriam operá-lo, mas De Jong optou por um tratamento conservador.

Agora, o joelho de De Jong está bem, e ele retomou os treinamentos em campo na última terça-feira. Ainda assim, vai demorar bastante até que o meio-campista de 29 anos volte a disputar uma partida pelo clube.

Além disso, sua vaga no time titular se tornou altamente incerta, escreve o SPORT. O impacto imediato da chegada de Rodri, o desenvolvimento de Marc Bernal e a excelente fase de Pedri, Fermín Lopez e Dani Olmo tornam difícil voltar direto ao time titular.

O Chelsea quer oferecer uma saída a De Jong. O clube londrino vê no holandês o substituto ideal de Enzo Fernández, que se transferiu para o Manchester City. Os ingleses querem se manifestar assim que De Jong realmente perder sua vaga no time titular.