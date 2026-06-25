Grande choque... Três números negativos atingem Bono após a classificação para a Copa do Mundo

Apesar do sucesso da seleção marroquina em garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o confronto contra o Haiti trouxe três números negativos para o experiente goleiro Yassine Bono.

Bono foi responsável pelo primeiro gol do Haiti ao marcar um gol contra durante a partida que terminou empatada em 2 a 2 na última rodada da fase de grupos.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Sofascore”, o goleiro marroquino recebeu uma nota de (5,47), ficando com a segunda pior avaliação entre os jogadores da partida, em um dos jogos mais difíceis de sua carreira internacional.

E os números negativos não pararam por aí, já que Bono se tornou o quarto jogador marroquino na história da Copa do Mundo a marcar um gol contra na rede da seleção de seu próprio país.

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Além disso, o gol contra elevou para quatro o total de gols contra marcados por jogadores marroquinos na história da Copa do Mundo, tornando o Reino de Marrocos a segunda seleção na história da competição cujos jogadores alcançaram esse número, atrás apenas do México.

Apesar desses números indesejáveis, a seleção marroquina conseguiu manter a segunda colocação no grupo, com cinco pontos, atrás do Brasil, líder, para continuar sua trajetória na competição e adiar a discussão sobre erros individuais até depois de garantir a classificação.

Bono espera virar rapidamente a página do confronto contra o Haiti e recuperar seu nível habitual durante as fases eliminatórias, especialmente porque ele é um dos principais jogadores da seleção marroquina e teve um papel de destaque em muitas das conquistas alcançadas pelos “Leões do Atlante” nos últimos anos.