O Aston Villa sofreu um duro golpe após a confirmação de que seu meio-campista Amadou Onana ficará afastado dos gramados por um longo período, após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante a vitória da seleção da Bélgica sobre a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, na segunda-feira.

De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, Onana, de 24 anos, foi obrigado a deixar o campo aos 21 minutos da partida das oitavas de final, vencida pela seleção belga, e foi visto posteriormente andando com muletas e usando uma joelheira médica no joelho direito.

O atacante belga Romelu Lukaku comemorou levantando a camisa do companheiro Onana, que ostenta o número 24, após marcar o quarto gol de sua seleção nos acréscimos do segundo tempo, na partida que terminou com a vitória da Bélgica por 4 a 1.

Essa lesão representa um duro golpe para as ambições do Aston Villa, especialmente porque o técnico espanhol Unai Emery pretendia construir o meio-campo da equipe em torno do trio formado por Amadou Onana, Boubacar Kamara e Yuri Tielemans.

A diretoria do Aston Villa não planejava entrar no mercado de transferências para buscar reforços para essa posição, mas agora será obrigada a reavaliar completamente a situação.

O site “The Athletic” havia informado, em junho passado, que o meio-campista do Aston Villa, Boubacar Kamara, tinha como objetivo recuperar totalmente a forma física a tempo do início da pré-temporada, após ter sofrido uma lesão no joelho em janeiro passado.

Camara não disputou nenhuma partida desde que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo nos primeiros minutos da partida em que o Aston Villa venceu o Tottenham Hotspur na terceira rodada da Copa da Inglaterra, em 10 de janeiro.

Onana havia se juntado ao Aston Villa vindo do Everton no verão de 2024 e disputou 72 partidas com a camisa do clube, tendo participado de 38 jogos em todas as competições durante a última temporada, na qual o Aston Villa conquistou o título da Liga Europa e se classificou para a Liga dos Campeões.

A seleção da Bélgica conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo após vencer, na segunda-feira, a seleção dos Estados Unidos, anfitriã do torneio, e deve enfrentar a Espanha nas quartas de final, na próxima sexta-feira.