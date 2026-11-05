O Al-Hilal sofreu um golpe técnico importante após a lesão muscular do português Rúben Neves, meio-campista da equipe, durante o confronto contra o Al-Fateh, que terminou com a vitória do clube por dois a zero, pela décima segunda rodada da Liga Roshan Saudita, aumentando as preocupações da comissão técnica comandada pelo italiano Simone Inzaghi em relação à ausência de uma das principais peças do seu esquema.

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Neves não conseguiu completar a partida em condições normais, antes de ficar de fora do confronto contra o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, que o Al-Hilal venceu pelo mesmo placar de 2 a 0, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em meio à expectativa sobre sua situação e o tempo de afastamento dos gramados.

O jornalista Hamad Al-Suwailhi revelou, pelo programa " Dawrina Ghair ", que Neves sofreu uma lesão muscular durante a partida contra o Al-Fateh, e deverá passar por um período de tratamento e reabilitação que varia entre 3 e 4 semanas, o que significa a possibilidade de sua ausência em vários dos próximos confrontos do Al-Hilal.

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Esse desdobramento representa um desafio adicional para Inzaghi, especialmente porque o meio-campista português é um dos elementos fundamentais do seu sistema, graças à sua capacidade de organizar o jogo e controlar o ritmo das partidas, além de sua visão diferenciada no passe e na criação de oportunidades pela profundidade.

A dificuldade da ausência de Neves está no fato de que sua influência não se limita às funções defensivas ou à recuperação da bola, mas se estende à construção dos ataques e à orientação dos companheiros dentro de campo, já que ele representa o elo de ligação entre o meio-campo e o ataque, e um dos jogadores mais capazes de quebrar as linhas do adversário com seus passes precisos.

Dessa forma, Inzaghi será obrigado a encontrar o substituto adequado para manter o equilíbrio do Al-Hilal no próximo período, seja por meio da redistribuição das funções dentro do meio-campo ou da utilização de outras opções para compensar a ausência do jogador português, à espera de seu retorno após completar seu programa de tratamento e reabilitação.