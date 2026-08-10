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Siep Engelen

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Grande baque: alvo de transferência do Ajax sofre lesão grave e ficará fora por meses

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R. Bardghji
N. Lang

O Ajax pode riscar a chegada de Roony Bardghji. O ponta sueco do FC Barcelona era o candidato dos sonhos para suprir uma eventual saída de Mika Godts, mas rompeu o ligamento cruzado anterior. 

É o que informam vários veículos internacionais. Na segunda-feira, tudo deu errado no treino, que o atacante de vinte anos deixou em lágrimas. Segundo relatos, ele ficará fora de ação por seis a sete meses. 

Um balde de água fria para Bardghji em primeiro lugar, mas também para o Ajax, que gostaria de contratar o sueco junto ao Barcelona. “Notícia terrível para Bardghji, que estava justamente prestes a sair por empréstimo para ter mais minutos em campo”, confirmou Fabrizio Romano. 

Possivelmente, a atenção do diretor técnico Jordi Cruijff agora se volta totalmente para Noa Lang. O atacante de lado pode deixar o Napoli e já teria tido as primeiras conversas com a diretoria do Ajax. Lang gostaria de voltar a Amsterdã. 

Para viabilizar essa chegada, Godts primeiro terá de ser vendido. O belga quer ir para o Paris Saint-Germain, mas o valor certo ainda não foi oferecido. Assim, Cruijff segue firme em sua posição. 

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Aliás, uma saída de Godts não abre caminho apenas para Lang. O Ajax vai buscar dois novos atacantes, como confirmou o técnico Míchel Sánchez após a vitória por 2 a 0 sobre o PEC Zwolle, na entrevista coletiva. 

“Se o Mika sair, precisamos de dois jogadores com profundidade. Steven (Berghuis, nota da redação) não é um jogador que ataca as costas da defesa. Se o Mika sair, então teremos de contratar dois jogadores que tenham isso”, afirmou o treinador espanhol.

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