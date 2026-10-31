Giovanni van Bronckhorst deu uma má notícia sobre Jakub Moder neste sábado, antes do jogo entre Feyenoord e Fortuna Sittard. O polonês voltou a jogar na semana passada, contra o PSV, após meses de ausência, mas sofreu novos problemas físicos nesta semana.

Moder sofreu uma grave lesão no joelho em 12 de abril deste ano, contra o NEC. Após um longo período de recuperação, voltou a integrar o elenco no início de outubro. Seu retorno aos gramados aconteceu no último fim de semana, quando entrou perto do fim da partida contra o PSV.

Menos de uma semana depois, ele voltou a ter problemas, confirmou Van Bronckhorst à ESPN. "Moder está fora. Ele teve um problema ontem (sexta-feira, nota da redação) durante o treino, infelizmente."

"Ele não tinha como estar em condições de jogar hoje. Precisamos esperar para saber exatamente o que ele tem, mas ontem ele acabou ficando de fora", contou Van Bronckhorst. Questionado se a ausência seria de semanas ou meses, respondeu: "Não sei neste momento."

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"É azar, sem dúvida. É um jogador que ficou meses afastado, trabalhou muito duro na recuperação e voltou a estar com o grupo nas últimas semanas. Para ele, sobretudo, é um baque psicológico, sim."

Moder, de 27 anos, chegou do Brighton em janeiro de 2025 e tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028. O jogador, que disputou 36 partidas pela seleção, atuou 31 vezes pelo Feyenoord até agora.