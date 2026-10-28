"Ele é um grandalhão desengonçado, com boa técnica, mas também previsível", disse o ex-jogador da seleção italiana Marco Borriello à Gazzetta dello Sport, ao ser questionado sobre o atacante alemão.

De modo geral, Borriello disse não gostar "muito" da dupla de ataque da Velha Senhora, formada por Woltemade e Randal Kolo Muani, porque "nenhum dos dois gosta da área". A dupla ofensiva dos Bianconeri também ouviu críticas recentemente do técnico Luciano Spalletti, mesmo depois de Woltemade participar de dois gols no empate por 2 a 2 com o Stade Rennes, pela Liga Europa, sendo decisivo para a conquista de um ponto.

"Por mais que as coisas tenham corrido bem, acho que posso esperar mais dos dois, porque suas qualidades são superiores ao desempenho que mostraram esta noite", disse Spalletti. "Eles precisam aumentar sua disposição em campo: ambos são muito técnicos, mas precisam acelerar o ritmo. Hoje fizeram uma boa partida, mas podem render ainda mais."

Por que Nick Woltemade é tão criticado na Juventus?

Woltemade ainda não participou de nenhum gol na Serie A. Também por isso, as críticas após suas primeiras atuações na liga foram consideráveis. O alemão costuma receber avaliações pouco favoráveis dos principais veículos esportivos italianos. O exemplo mais recente veio em meados de outubro: apesar de Woltemade considerar que havia feito contra o Celta de Vigo seu "melhor jogo" desde que chegou por empréstimo à Juve, a Gazzetta dello Sport criticou duramente o jogador de 24 anos.

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"Woltemade tenta exercer a função de centroavante com a mesma obstinação infrutífera de um homem de meia-idade que tenta voltar a vestir o terno de casamento de vinte anos atrás (e alguns quilos a mais)", escreveu o jornal. A avaliação de seu gol, por outro lado, foi notavelmente sóbria. Sua finalização teria ido "com precisão no nosso canto".

A Tuttosport também já mirou Woltemade: "Boa sorte, senhor Spalletti, para encontrar uma função para esse jogador, que no momento parece um corpo estranho", escreveu sobre sua atuação contra o Cagliari (1 a 1), em meados de outubro, à qual deu nota 5. Outras manchetes usaram expressões como "desanimador", "totalmente fora de lugar" e "caso problemático".

Woltemade, porém, parece servir de grande bode expiatório, simbolizando o início fraco de temporada da Juve. A Velha Senhora está muito distante da antiga pretensão de ser uma das principais equipes da liga. Em oito jogos pelo campeonato, somou apenas quatro vitórias e sofreu duas derrotas. Isso a deixa, por enquanto, apenas na sétima posição, já seis pontos atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Assim, para tentar mudar o rumo após um segundo turno extremamente decepcionante na temporada passada pelo Newcastle United, Woltemade não escolheu exatamente o ambiente mais favorável ou tranquilo.

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Por que Nick Woltemade deixou o Newcastle United?

Nos Magpies, ele havia começado de forma brilhante há um ano, após a transferência de 75 milhões de euros do VfB Stuttgart, marcando quatro gols nos primeiros cinco jogos. Depois, porém, o então técnico Eddie Howe passou a posicioná-lo cada vez mais recuado, a ponto de Woltemade, em alguns momentos, atuar até na função de camisa 8.

Com Matthias Jaissle, sucessor de Howe, a expectativa era de que tudo melhorasse. O alemão teria até telefonado para Sebastian Hoeneß, técnico do VfB, em busca de dicas sobre como e onde Woltemade poderia funcionar melhor em seu esquema de jogo. Mas então veio o surpreendente empréstimo à Juventus, sem opção de compra.

Segundo a Sport Bild , Woltemade não pretendia mudar de clube, mas teria ficado "muito irritado" ao se ver no banco de reservas no jogo em casa contra o FC Liverpool, na abertura da temporada. Ele teria passado a se perguntar seriamente se teria algum papel sob o comando de Jaissle, sobretudo porque o técnico não teria ficado nada satisfeito com seu desempenho em um estilo de jogo marcado por muitos lançamentos longos.

De acordo com a reportagem, a suspeita de Woltemade aparentemente não estava tão errada. Jaissle não teria ficado satisfeito com o desempenho do compatriota alemão na pré-temporada, escreveu a Sport Bild. Além disso, o clube teria tentado avançar com uma transferência "pelas costas de Woltemade".

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