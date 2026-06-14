Graças a Vinícius... O Real Madrid iguala o recorde do Bayern de Munique

Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, deixou uma marca histórica para o time real durante o empate do Brasil com o Marrocos (1 a 1), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, o gol marcado por Vinícius aos 32 minutos elevou o total de gols dos jogadores do clube real na história da Copa do Mundo para 79, igualando o recorde que era exclusivo do Bayern de Munique.
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Por outro lado, Ismail El-Sibari tornou-se o segundo jogador do PSV Eindhoven a marcar um gol contra o Brasil durante uma Copa do Mundo, depois do holandês Georginio Wijnaldum, que balançou as redes da “Seleção” na Copa do Mundo de 2014.
Na ocasião, Frenkie de Jong marcou o terceiro gol da Holanda, aos 90+1 minutos, durante a partida que decidiu o terceiro e o quarto lugares, que terminou com a vitória da Holanda por 3 a 0.
A seleção marroquina enfrentará a Escócia na segunda rodada da fase de grupos, enquanto o Brasil enfrentará o Haiti.
A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, na manhã deste domingo, horário de Greenwich.