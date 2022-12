Governo do Rio convida Messi para por pés na Calçada da Fama do Maracanã

O camisa 10 seria o primeiro argentino homenageado, e estaria ao lado de nomes como Pelé, Garrincha e Ronaldo Fenômeno

Após vencer a Copa do Mundo de 2022 pela Argentina, Lionel Messi recebeu um convite e tanto para uma homenagem. O Governo do Estado do Rio de Janeiro enviou uma proposta para que o atacante eternize seus pés na Calçada da Fama do Maracanã, onde já estão grandes nomes da história do futebol.

Um dos principais jogadores da atualidade, Lionel Messi pode ser eternizado aqui no Brasil. Isso porque, a Suderj (Superintendência de Desportes do Estado do Rio de Janeiro), nesta segunda-feira (19), formalizou um convite informal feito a ele em 2019, para que seus pés estejam marcados na Calçada da Fama do Estádio do Maracanã.

Nomes como Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldo Fenômeno, como lembra o convite, estão marcados na Calçada da Fama, que serve tanto como um hall de estrelas e quanto como uma homenagem aos jogadores que ali estão. Messi, caso aceite o convite, será o primeiro argentino e apenas o oitavo jogador não-brasileiro a estar marcado, junto de Alcides Ghiggia, Elías Figueroa, Romerito, Dejan Petkovic, Eusébio, Franz Beckenbauer e Loco Abreu.

Messi, porém, ainda não respondeu ao convite, e sequer mencionou a proposta publicamente. Além disso, considerando que após a Copa do Mundo, o PSG volta a ter compromissos pela Ligue 1 na próxima quarta-feira (28) e a agenda fica cheia até o final da temporada, caso ele aceite, a homenagem ainda deve demorar um pouco a sair.