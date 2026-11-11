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Harry Kane, do Bayern de Munique, revelou que gostaria de experimentar a função de armador no meio-campo.

O atacante marcou gols em série pelo Bayern nos últimos anos e, recentemente, conquistou o Ballon d'Or como melhor jogador do mundo graças às suas atuações. O inglês, porém, gostaria de saber como se sairia em uma posição diferente da de centroavante.

"Gostaria de experimentar isso algum dia. Ainda nas categorias de base do Tottenham, joguei no meio-campo e em diferentes posições", disse Kane à Sport Bild, ao ser perguntado sobre uma mudança para a função de armador. No Bayern, Kane tem liberdade para recuar bastante. Nessas situações, costuma se destacar tanto pelo trabalho defensivo quanto pelos passes longos precisos, que em alguns casos já criaram chances e resultaram em gols para seus companheiros.

Getty Images

"Eu sabia que a qualidade dos passes era um dos meus maiores pontos fortes e que, ao recuar, também conseguia dominar bem a bola mesmo sob pressão", contou Kane. Segundo ele, foi sobretudo sob o comando do técnico José Mourinho, no Tottenham, que recebeu pela primeira vez a liberdade para mostrar suas qualidades. "Ele provavelmente levou meu jogo a outro nível", relembrou o inglês.

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Na temporada 2020/21, que Mourinho não terminou no comando dos Spurs, Kane recebeu duas premiações individuais: "Naquela temporada, ganhei na Premier League tanto o Playmaker Award, pelo maior número de assistências, quanto a Chuteira de Ouro, pelo maior número de gols", disse.

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Na temporada atual, Kane soma 10 gols e 10 assistências pelo Bayern em 15 jogos oficiais, considerando todas as competições.